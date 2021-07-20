Анита Цой ответила хейтерам честным селфи без парика

Москва, 20 июля. Певица Анита Цой показала поклонникам честное селфи: представ на видео без привычного парика.

Артистка появилась на музыкальном фестивале «Славянский базар» в необычном образе, показав свои настоящие волосы. Она вышла без косметики и концертных нарядов. Поклонники разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от смелости Цой. Другие обрушили на нее волну критики, посчитали ее поступок несуразным и посоветовали больше не выходить на публику в таком виде.

Цой решила своеобразно ответить хейтерам в Instagram. Она опубликовала ролик, где сняла себя сначала без парика, а потом с ним.

«Кто сказал, что без парика я не красавица? По-моему, очень даже! Мне это нравится! Кто сказал, что в парике я не красавица? По-моему, мне парик идет, мне это нравится!» — пропела Анита, улыбаясь.

Фолловеры артистки были воодушевлены ее поступком.

«Лучшая! Вы у нас всегда самая красивая!» — пишет одна из фанаток.

«В любом виде красавица, обожаем, ценим и любим и гордимся!!!» — добавила другая.

«Красавица!!! Любить себя — это искусство», — отметил один из подписчиков.

Анита Цой перенесла коронавирус в прошлом году, о чем она подробно рассказала в интервью ФАН. После окончательного восстановления певица обратила внимание, что у нее полностью онемела рука. Ей пришлось обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Обследование показало, что основной причиной такого процесса стало нарушение баланса гормонов и минералов. Артистке пришлось сделать операцию в одной из швейцарских клиник, которая обошлась ей в 3 млн рублей.