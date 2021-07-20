Госдеп США признал неэффективность санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 20 июля. Ограничительные меры, принимаемые США, не смогли остановить «Северный поток — 2». Об этом заявили в Госдепе.

Ведомство готовит новый доклад по российско-немецкому газопроводу, который предоставит Конгрессу США в августе 2021 года. Официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс напомнил, что в мае в орган уже отправляли документ по "СП-2".

Социолог Максим Шугалей ранее объяснил, почему США не смогут остановить «Северный поток — 2». Европа в скором времени не будет иметь альтернативы российскому газу, поэтому экономика в любом случае возьмет верх над политикой.