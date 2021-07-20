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Рябков заявил о невозможности пересмотра решения о выходе России из ДОН
Общество
Рябков заявил о невозможности пересмотра решения о выходе России из ДОН
tsagi.ru  /  Официальный сайт ЦАГИ

Москва, 20 июля. Россия не будет пересматривать свое решение относительно выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции стран-участниц ДОН.

Выход РФ из соглашения состоится 18 декабря текущего года. До этого момента Россия в равной степени будет использовать права, которые предоставляет документ, и выполнять обязательства участника. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Ранее глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ недовольна итогами конференции по ДОН в Вене. По словам чиновника, остальные страны отказались выслушать позицию РФ по данному вопросу.

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Сергей Рябков дон мид россии
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