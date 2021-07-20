Протесты вспыхнули на юге Алжира

Алжир, 20 июля. Протестное движение охватило провинцию Уаргла. Митингующие требуют улучшения социальных условий и создания дополнительных рабочих мест.

Молодые люди на протяжении последних нескольких дней выходят на улицы в ряде городов юга республики. Они перекрывают движение и вступают в столкновения с полицией.

Демонстранты призвали местных властей обеспечить их работой в районах проживания. Они считают, что чиновники могут создать рабочие места в организациях, занятых в области разведки и добычи нефти и газа.

Официальные власти пообещали удовлетворить просьбы протестующих. В госорганах начались обсуждения по поводу проблем юга.

По мнению наблюдателей, требования молодежи законны. На протяжении многих лет в южных регионах республики растет безработица. Поэтому лозунгом народных волнений становится требование трудоустройства.

Согласно статистике Министерства труда, занятости и социального обеспечения, уровень безработицы в Алжире в начале 2021 года составил 11,5%. Ожидается, что этот показатель вырастет в связи с ухудшением экономической ситуации и последствиями пандемии коронавируса.