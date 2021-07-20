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Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
Общество
Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
Пресс-служба киностудии «Горизонт кино».  / 

Фильм «Пункт пропуска. Офицерская история», основанный на реальных событиях, происшедших на границе Крыма, был запрещен к показу на территории Украины. О политике замалчивания, о методах СБУ Украины, а также о российско-украинских отношениях ФАН пообщался с заслуженным юристом России, общественным деятелем и автором сценария фильма Иваном Соловьевым.

— Хочется спросить о смысле, который вкладывался в съемку этого фильма: это было просто желание показать реальную историю, или же жажда резонанса по наболевшему вопросу?

— Вы знаете, съемки полнометражного художественного фильма — это слишком хлопотный способ просто получить резонанс. Сегодняшний уровень развития информационных технологий и пиар-стратегий позволяет делать это гораздо более эффективными методами и средствами с меньшими затратами. Со стороны создателей фильма «Пункт пропуска» это, скорее, было стремление выразить свою гражданскую позицию через создание художественного произведения. Я знаю, что некоторые актеры с высокой занятостью и востребованностью соглашались на съемки в нашем фильме именно после прочтения сценария. А некоторые, как раз наоборот, отказывались, понимая идею и масштабы потенциальных неприятностей, которые могло принести участие в ее реализации. Потому как реакция на правду всегда предсказуема —  это раздражение, гнев, месть. Собственно, именно так все и произошло. Думаю, что действующая украинская власть еще не до конца исчерпала весь имеющийся в их распоряжении потенциал средств санкционного давления на нас. Так что тот, кто боялся участвовать в нашем проекте и отказался — в итоге не ошибся.

— Как Вы считаете, методы Службы безопасности Украины, показанные в фильме, — это эффективная стратегия? Есть ли еще примеры аналогичного поведения других государств, или же это «особая» любовь России и Украины?

— Давайте посмотрим правде в глаза: эта стратегия основана на отрицании очевидного. Того, что Крым в 2014 году совершенно законно вернулся в состав России и так теперь будет всегда. Соответственно, все крымчане стали гражданами нашей страны. Вот уже семь с половиной лет в Киеве исходят из того, что Крым аннексирован. И по этой самой логике все крымчане являются несчастными заложниками и вообще украинскими пленными. Но тогда почему Украина захватывает этих «несчастных» людей и сажает их в тюрьму у себя, как изменников родины? Крымчанам могли бы давать квартиры в Киеве и денежные компенсации, но вместо этого их норовят осудить на 13-15 лет. А так можно поступать только с теми, кого люто ненавидишь.

Я думаю, что это и есть исходная мотивация для действий СБУ, которая прикрывается правовой коллизией о непризнании факта получения крымчанами гражданства Российской Федерации. И в этом ситуация характерна именно для факта перехода людей из одного гражданства в другое, которое они совершили добровольно. 

Понятно и то, что СБУ нельзя сидеть без дела. И если с диверсиями и шпионажем получается не очень или совсем не получается, то им остается лишь вот так воровать людей. Этим можно и своих граждан попугать, а еще и обмен потом устроить. Своих-то облажавшихся тоже надо как-то возвращать. В целом методы работы спецслужб разных стран схожи. Но СБУ и здесь умудряется наплевать на все негласные правила и традиции. Это, конечно, их дело, но долг, как известно, платежом красен.

Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

— Если бы мы с Украиной поменялись бы местами, какую политику бы вели мы?  Какой сценарий мог бы «зайти» Украине? Что нужно было бы показать, чтобы история их устроила? 

— Коллективный Запад избрал Украину антиподом России, и наш братский народ уже больше 30 лет находится в заложниках у тех, кто пытается решить эту задачу всеми методами и средствами. Правда, ценой того, что страна застряла в девяностых, погрязала в коррупции и национализме. Чудовищная пропаганда закрывает от людей правду. В том числе и о причинах возвращения Крыма в состав России и нежелания Донбасса подчиняться неонацистам.

Я сразу скажу, что не представляю, чтобы наши страны могли поменяться местами. Мы нашли силы идти своим путем, не прогибаться под Брюссель и Вашингтон, развивать свои регионы и сплотить народ. Может кто-то на Украине и хотел того же, но воплотить это у них не получилось. Что касается Крыма, — они просто пользовались тем, что полуостров на протяжении десятилетий был в их распоряжении, ни гривны не вкладывая в развитие его инфраструктуры.

С материка шла только неучтенка на строительство домов у моря и скупку разрушающихся советских санаториев. Чему тогда было удивляться в 2014 году, когда 96 процентов населения Крыма единодушно проголосовало за Российскую Федерацию? Тем более в Киеве произошел самый настоящий государственный переворот. Той власти, за которую когда-то голосовал Крым, просто не стало. А политика, которую стали проводить пришедшие к власти силы, изначально была русофобской. 

Поэтому то, что произошло на Украине, имеет свои причины и корни. К счастью, наша страна уже слишком далеко ушла вперед, чтобы даже предполагать, что мы могли бы поменяться местами. А что же касается сценария — знаете, я не сомневаюсь, что и мой сценарий фильма «Пункт пропуска» очень хорошо зайдет на Украине, ибо все запрещенное всегда интересно. Кроме того, правда тоже бывает привлекательна. Да что греха таить, у нас и история просто супер, и актеры хорошие и песни замечательные. Так что приглашаю всех украинских граждан посмотреть наш фильм на любой из трех десятков цифровых платформ.    

Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
Федеральное агентство новостей  / pixabay.com

— Как Вы считаете, чем руководствуется Украина в своих действиях по отношению к РФ?

— К сожалению, никакой позитивной мотивации там, думаю, нет. Я всегда замечал и чувствовал, что мы относимся к украинцам как к братьям. Да, иногда братья чудят и задираются, берут на себя больше, чем могут унести. Но все равно, это братья, которым прощалось, и до сих пор прощается все. 

Жаль, но такого же отношения к нам, я не видел. Неприязнь к России и всему русскому туда занесли те, кто сначала не хотел крепкой и могущественной Российской империи, а затем и Советского Союза. Это искусственный негатив. Очень жаль, что он прижился и приобретает все новые формы. Но, я уверен, что наши общие славянские корни способны в один момент превратить в прах все привнесенное недоброжелателями. 

А что касается значимости, то никто и не пытается принизить значимость Украины. Это государство с территорией в 603 тысячи квадратных километров с населением почти 39 млн человек, народ которого внес существенный вклад в разгром фашизма, обогатил мировую культуру, науку и искусство. И если кто-то пытается привить украинцам чувство собственной неполноценности, а тем паче обвинить во всех несчастьях Россию, то это делается только с одной целью: приобрести еще один инструмент для манипулирования людьми и собственного обогащения, а также для геополитического противостояния с Россией и противодействия ей на самых близких рубежах внешнего контура. 

Что же касается задиристой риторики, коей не устает удивлять украинская пропаганда, так это правила игры у них такие. Но простым украинцам надо помнить, что от пустых слов без дела сыт не будешь. Пусть посмотрят на то, как развивается и чего достиг Крым всего за семь лет в составе России и делают выводы, за кого голосовать в следующий раз. Сиделками и строителями в Европу не наездишься. Лучше вовремя осознать и что-то предпринять, чтобы у украинского народа не отобрали их же кормилицу, разрешив продажу уникальных плодородных земель кому ни попадя.                                          

— Можем ли мы как-то помочь жителям Украины?

Мы можем не изменить своего отношения к жителям Украины. Несмотря ни на что. И это будет самое лучшее. Что касается занавеса, то и он не вечен. Ведь там что ни день, то новые завиральные инициативы и планы озвучиваются. Вот, например, граждане Украины слушают слова властей о том, что когда они вернут Крым, то депортируют оттуда полмиллиона граждан России. Или решают облагать жителей Крыма украинскими налогами. Или вернуть звание героев Украины Бандере и Шухевичу. Или убеждают, что украинцы — это практически единственный коренной народ, который живет на их территории. Бред же полный. Все, от начала и до конца — бред.

Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
mil.gov.ua  / Пресс-служба министерства обороны Украины

— Возвращаясь к политике: стратегия замалчивания и сокрытия фактов — насколько распространенный инструмент? Случались ли у других государств «эпичные провалы» в этом?

— Замалчивание — это одна из самых распространенных стратегий, которой редко кто решается побрезговать. И она, кстати, не требует особых затрат. Это такой пассивный обман, при выявлении которого всегда можно достать на свет божий «стрелочника» и сказать, что «мы сейчас нашли и покажем вам лукавого, кто скрывал от всех то, о чем на самом деле нужно было рассказывать!».  

Кроме того, это такой «must have» смены одной команды на другую. В этом случае почти никогда не обходится без того, чтобы не обвинить своих предшественников во всех тяжких. А поскольку на Украине смена власти происходит с «завидным» постоянством, то и этот джокер всегда припрятан в рукаве на случай необходимости. 

— Согласны ли Вы с мнением Марии Захаровой в ее комментарии о том, что Украина свернула не туда с дороги к Европе?

С мнением Марии Захаровой трудно не согласиться. Курс на Европу, как единственно возможное направление развития Украины, был провозглашен после конституционного переворота февраля 2014 года. Тогда же появились и другие безальтернативные пути, по которым, по мнению новых хозяев страны, радостно должны были рвануть граждане Украины: вступление в НАТО, запрет русского языка, культуры, попрание собственной же истории, ненависть ко всему российскому, откапывание с исторической помойки персонажей типа Шухевича и Бандеры.

А поскольку исполнители всех этих «хотелок» ведут себя агрессивно, неумно и шумно, то частенько пугают европейские власти своими неонацистскими маршами, факелами, вскинутыми в нацистском приветствии руками, свастиками, политическими убийствами, запретом книг, фильмов, артистов, жесточайшей цензурой, расширением полномочий спецслужб, неспособностью противодействовать коррупции, принятием законов, разделяющих людей на коренных и некоренных.

Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России  / 

— Мария Захарова сказала, что вы участвовали в освобождении из плена реальных прототипов главных героев фильма «Пункт пропуска»?

— Это была очень драматичная история. Подходил к концу 2016 год и тогда  контакты между Россией и Украиной практически по всем направлениям были свернуты. Однако в силу специфики деятельности, диалог шел между государственными правозащитниками —   уполномоченными по правам человека. 

И тогда, в рамках взаимных мониторинговых визитов в места принудительного содержания, а именно следственные изоляторы, мне совместно с моим руководителем, российским омбудсменом, удалось побывать в Николаеве, где ребята содержались. Это была очень важная встреча, поскольку именно она стала началом большого и сложного пути ребят на Родину.

Вряд ли настало время рассказывать обо всех деталях проведенной работы. Одно могу сказать: возвращением российских военнослужащих домой занималась практически вся страна, очень многие структуры. Итог закономерен — в сентябре 2019 года они оказались дома, в России, в Крыму.

Я описал эти события в своей книге «Искушение». Именно оттуда режиссер Вера Соколова почерпнула идею снять фильм по этим драматичным событиям современности.

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