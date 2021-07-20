Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине

Фильм «Пункт пропуска. Офицерская история», основанный на реальных событиях, происшедших на границе Крыма, был запрещен к показу на территории Украины. О политике замалчивания, о методах СБУ Украины, а также о российско-украинских отношениях ФАН пообщался с заслуженным юристом России, общественным деятелем и автором сценария фильма Иваном Соловьевым.

— Хочется спросить о смысле, который вкладывался в съемку этого фильма: это было просто желание показать реальную историю, или же жажда резонанса по наболевшему вопросу?

— Вы знаете, съемки полнометражного художественного фильма — это слишком хлопотный способ просто получить резонанс. Сегодняшний уровень развития информационных технологий и пиар-стратегий позволяет делать это гораздо более эффективными методами и средствами с меньшими затратами. Со стороны создателей фильма «Пункт пропуска» это, скорее, было стремление выразить свою гражданскую позицию через создание художественного произведения. Я знаю, что некоторые актеры с высокой занятостью и востребованностью соглашались на съемки в нашем фильме именно после прочтения сценария. А некоторые, как раз наоборот, отказывались, понимая идею и масштабы потенциальных неприятностей, которые могло принести участие в ее реализации. Потому как реакция на правду всегда предсказуема — это раздражение, гнев, месть. Собственно, именно так все и произошло. Думаю, что действующая украинская власть еще не до конца исчерпала весь имеющийся в их распоряжении потенциал средств санкционного давления на нас. Так что тот, кто боялся участвовать в нашем проекте и отказался — в итоге не ошибся.

— Как Вы считаете, методы Службы безопасности Украины, показанные в фильме, — это эффективная стратегия? Есть ли еще примеры аналогичного поведения других государств, или же это «особая» любовь России и Украины?

— Давайте посмотрим правде в глаза: эта стратегия основана на отрицании очевидного. Того, что Крым в 2014 году совершенно законно вернулся в состав России и так теперь будет всегда. Соответственно, все крымчане стали гражданами нашей страны. Вот уже семь с половиной лет в Киеве исходят из того, что Крым аннексирован. И по этой самой логике все крымчане являются несчастными заложниками и вообще украинскими пленными. Но тогда почему Украина захватывает этих «несчастных» людей и сажает их в тюрьму у себя, как изменников родины? Крымчанам могли бы давать квартиры в Киеве и денежные компенсации, но вместо этого их норовят осудить на 13-15 лет. А так можно поступать только с теми, кого люто ненавидишь.

Я думаю, что это и есть исходная мотивация для действий СБУ, которая прикрывается правовой коллизией о непризнании факта получения крымчанами гражданства Российской Федерации. И в этом ситуация характерна именно для факта перехода людей из одного гражданства в другое, которое они совершили добровольно.

Понятно и то, что СБУ нельзя сидеть без дела. И если с диверсиями и шпионажем получается не очень или совсем не получается, то им остается лишь вот так воровать людей. Этим можно и своих граждан попугать, а еще и обмен потом устроить. Своих-то облажавшихся тоже надо как-то возвращать. В целом методы работы спецслужб разных стран схожи. Но СБУ и здесь умудряется наплевать на все негласные правила и традиции. Это, конечно, их дело, но долг, как известно, платежом красен.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

— Если бы мы с Украиной поменялись бы местами, какую политику бы вели мы? Какой сценарий мог бы «зайти» Украине? Что нужно было бы показать, чтобы история их устроила?

— Коллективный Запад избрал Украину антиподом России, и наш братский народ уже больше 30 лет находится в заложниках у тех, кто пытается решить эту задачу всеми методами и средствами. Правда, ценой того, что страна застряла в девяностых, погрязала в коррупции и национализме. Чудовищная пропаганда закрывает от людей правду. В том числе и о причинах возвращения Крыма в состав России и нежелания Донбасса подчиняться неонацистам.

Я сразу скажу, что не представляю, чтобы наши страны могли поменяться местами. Мы нашли силы идти своим путем, не прогибаться под Брюссель и Вашингтон, развивать свои регионы и сплотить народ. Может кто-то на Украине и хотел того же, но воплотить это у них не получилось. Что касается Крыма, — они просто пользовались тем, что полуостров на протяжении десятилетий был в их распоряжении, ни гривны не вкладывая в развитие его инфраструктуры.

С материка шла только неучтенка на строительство домов у моря и скупку разрушающихся советских санаториев. Чему тогда было удивляться в 2014 году, когда 96 процентов населения Крыма единодушно проголосовало за Российскую Федерацию? Тем более в Киеве произошел самый настоящий государственный переворот. Той власти, за которую когда-то голосовал Крым, просто не стало. А политика, которую стали проводить пришедшие к власти силы, изначально была русофобской.

Поэтому то, что произошло на Украине, имеет свои причины и корни. К счастью, наша страна уже слишком далеко ушла вперед, чтобы даже предполагать, что мы могли бы поменяться местами. А что же касается сценария — знаете, я не сомневаюсь, что и мой сценарий фильма «Пункт пропуска» очень хорошо зайдет на Украине, ибо все запрещенное всегда интересно. Кроме того, правда тоже бывает привлекательна. Да что греха таить, у нас и история просто супер, и актеры хорошие и песни замечательные. Так что приглашаю всех украинских граждан посмотреть наш фильм на любой из трех десятков цифровых платформ.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

— Как Вы считаете, чем руководствуется Украина в своих действиях по отношению к РФ?

— К сожалению, никакой позитивной мотивации там, думаю, нет. Я всегда замечал и чувствовал, что мы относимся к украинцам как к братьям. Да, иногда братья чудят и задираются, берут на себя больше, чем могут унести. Но все равно, это братья, которым прощалось, и до сих пор прощается все.

Жаль, но такого же отношения к нам, я не видел. Неприязнь к России и всему русскому туда занесли те, кто сначала не хотел крепкой и могущественной Российской империи, а затем и Советского Союза. Это искусственный негатив. Очень жаль, что он прижился и приобретает все новые формы. Но, я уверен, что наши общие славянские корни способны в один момент превратить в прах все привнесенное недоброжелателями.

А что касается значимости, то никто и не пытается принизить значимость Украины. Это государство с территорией в 603 тысячи квадратных километров с населением почти 39 млн человек, народ которого внес существенный вклад в разгром фашизма, обогатил мировую культуру, науку и искусство. И если кто-то пытается привить украинцам чувство собственной неполноценности, а тем паче обвинить во всех несчастьях Россию, то это делается только с одной целью: приобрести еще один инструмент для манипулирования людьми и собственного обогащения, а также для геополитического противостояния с Россией и противодействия ей на самых близких рубежах внешнего контура.

Что же касается задиристой риторики, коей не устает удивлять украинская пропаганда, так это правила игры у них такие. Но простым украинцам надо помнить, что от пустых слов без дела сыт не будешь. Пусть посмотрят на то, как развивается и чего достиг Крым всего за семь лет в составе России и делают выводы, за кого голосовать в следующий раз. Сиделками и строителями в Европу не наездишься. Лучше вовремя осознать и что-то предпринять, чтобы у украинского народа не отобрали их же кормилицу, разрешив продажу уникальных плодородных земель кому ни попадя.

— Можем ли мы как-то помочь жителям Украины?

Мы можем не изменить своего отношения к жителям Украины. Несмотря ни на что. И это будет самое лучшее. Что касается занавеса, то и он не вечен. Ведь там что ни день, то новые завиральные инициативы и планы озвучиваются. Вот, например, граждане Украины слушают слова властей о том, что когда они вернут Крым, то депортируют оттуда полмиллиона граждан России. Или решают облагать жителей Крыма украинскими налогами. Или вернуть звание героев Украины Бандере и Шухевичу. Или убеждают, что украинцы — это практически единственный коренной народ, который живет на их территории. Бред же полный. Все, от начала и до конца — бред.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

— Возвращаясь к политике: стратегия замалчивания и сокрытия фактов — насколько распространенный инструмент? Случались ли у других государств «эпичные провалы» в этом?

— Замалчивание — это одна из самых распространенных стратегий, которой редко кто решается побрезговать. И она, кстати, не требует особых затрат. Это такой пассивный обман, при выявлении которого всегда можно достать на свет божий «стрелочника» и сказать, что «мы сейчас нашли и покажем вам лукавого, кто скрывал от всех то, о чем на самом деле нужно было рассказывать!».

Кроме того, это такой «must have» смены одной команды на другую. В этом случае почти никогда не обходится без того, чтобы не обвинить своих предшественников во всех тяжких. А поскольку на Украине смена власти происходит с «завидным» постоянством, то и этот джокер всегда припрятан в рукаве на случай необходимости.

— Согласны ли Вы с мнением Марии Захаровой в ее комментарии о том, что Украина свернула не туда с дороги к Европе?

С мнением Марии Захаровой трудно не согласиться. Курс на Европу, как единственно возможное направление развития Украины, был провозглашен после конституционного переворота февраля 2014 года. Тогда же появились и другие безальтернативные пути, по которым, по мнению новых хозяев страны, радостно должны были рвануть граждане Украины: вступление в НАТО, запрет русского языка, культуры, попрание собственной же истории, ненависть ко всему российскому, откапывание с исторической помойки персонажей типа Шухевича и Бандеры.

А поскольку исполнители всех этих «хотелок» ведут себя агрессивно, неумно и шумно, то частенько пугают европейские власти своими неонацистскими маршами, факелами, вскинутыми в нацистском приветствии руками, свастиками, политическими убийствами, запретом книг, фильмов, артистов, жесточайшей цензурой, расширением полномочий спецслужб, неспособностью противодействовать коррупции, принятием законов, разделяющих людей на коренных и некоренных.

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

— Мария Захарова сказала, что вы участвовали в освобождении из плена реальных прототипов главных героев фильма «Пункт пропуска»?

— Это была очень драматичная история. Подходил к концу 2016 год и тогда контакты между Россией и Украиной практически по всем направлениям были свернуты. Однако в силу специфики деятельности, диалог шел между государственными правозащитниками — уполномоченными по правам человека.

И тогда, в рамках взаимных мониторинговых визитов в места принудительного содержания, а именно следственные изоляторы, мне совместно с моим руководителем, российским омбудсменом, удалось побывать в Николаеве, где ребята содержались. Это была очень важная встреча, поскольку именно она стала началом большого и сложного пути ребят на Родину.

Вряд ли настало время рассказывать обо всех деталях проведенной работы. Одно могу сказать: возвращением российских военнослужащих домой занималась практически вся страна, очень многие структуры. Итог закономерен — в сентябре 2019 года они оказались дома, в России, в Крыму.

Я описал эти события в своей книге «Искушение». Именно оттуда режиссер Вера Соколова почерпнула идею снять фильм по этим драматичным событиям современности.