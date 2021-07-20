Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 21:41
21:41
Общество
Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
21:31
Общество
Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
21:30
Общество
Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
21:25
Общество
Свежесть, которая всегда с вами: лучшие мобильные кондиционеры, большие и маленькие
21:25
Шоу-бизнес
Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
21:18
Происшествия
Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
21:14
Политика
Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
21:14
Весь мир
Мусульмане в ЦАР празднуют день жертвоприношения Курбан-байрам
21:09
Общество
Эксперты рассказали, как частная медицина помогает стране справляться с COVID-19
21:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кончаловского высказалась о его браке с Высоцкой
Все новости

Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем

  /   Обновлено: 20 июля 2021 21:25
Шоу-бизнес
Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 20 июля. Анастасия Ивлеева заявила, что в скоро времени расскажет всю правду о своей личной жизни. Несколько месяцев назад появились слухи, что звезда разводится с мужем, рэпером Элджеем.

Весной фанаты Ивлеевой начали всерьез беспокоиться за ее брак. Сначала звезда перестала выкладывать совместные снимки с мужем, а потом и вовсе знакомые блогера рассказали, что пара разъехалась, решив отдохнуть от совместного быта. По слухам, в начале мая Ивлеева сняла квартиру на Патриарших прудах, а музыкант остался в их загородном доме.

Никто из звездной четы упорно не комментировал слухи о расставании. Однако на публичных мероприятиях и Настя Ивлеева, и Элджей стали появляться без обручальных колец. Многие поклонники предположили, что причиной конфликта между супругами стала неверность рэпера. Публика заподозрила, что музыкант изменил блогеру с ее хорошей подругой Юлией Коваль. Ивлеева внезапно прекратила общение с хорошей знакомой, которой даже помогла попасть в шоу «Орел и решка».

Похоже, спустя несколько месяцев блогер наконец-то решилась рассказать правду об отношениях с Элджеем. На своей странице в Instagram звезда пообещала, что в скором времени развеет все слухи, которыми оброс ее брак.

В каком формате пройдет «исповедь» Ивлеевой, непонятно. Пользователи Сети уже предположили, что блогер могла согласиться на интервью за «нехилый гонорар» или просто подогревает интерес аудитории перед запуском своего нового проекта. Однако в последнее время звезду тянет на откровенные разговоры. На днях она призналась, почему вычеркнула их жизни подругу Иду Галич.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
отношения элджей ивлеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru