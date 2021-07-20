Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем

Москва, 20 июля. Анастасия Ивлеева заявила, что в скоро времени расскажет всю правду о своей личной жизни. Несколько месяцев назад появились слухи, что звезда разводится с мужем, рэпером Элджеем.

Весной фанаты Ивлеевой начали всерьез беспокоиться за ее брак. Сначала звезда перестала выкладывать совместные снимки с мужем, а потом и вовсе знакомые блогера рассказали, что пара разъехалась, решив отдохнуть от совместного быта. По слухам, в начале мая Ивлеева сняла квартиру на Патриарших прудах, а музыкант остался в их загородном доме.

Никто из звездной четы упорно не комментировал слухи о расставании. Однако на публичных мероприятиях и Настя Ивлеева, и Элджей стали появляться без обручальных колец. Многие поклонники предположили, что причиной конфликта между супругами стала неверность рэпера. Публика заподозрила, что музыкант изменил блогеру с ее хорошей подругой Юлией Коваль. Ивлеева внезапно прекратила общение с хорошей знакомой, которой даже помогла попасть в шоу «Орел и решка».

Похоже, спустя несколько месяцев блогер наконец-то решилась рассказать правду об отношениях с Элджеем. На своей странице в Instagram звезда пообещала, что в скором времени развеет все слухи, которыми оброс ее брак.

В каком формате пройдет «исповедь» Ивлеевой, непонятно. Пользователи Сети уже предположили, что блогер могла согласиться на интервью за «нехилый гонорар» или просто подогревает интерес аудитории перед запуском своего нового проекта. Однако в последнее время звезду тянет на откровенные разговоры. На днях она призналась, почему вычеркнула их жизни подругу Иду Галич.