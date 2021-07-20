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Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
Политика
Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Москва, 20 июля. Украинский политик Гордей Белов разозлился из-за анекдота про вызов главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь. Штука прозвучала в эфире программы «60 минут».

Белов в ходе программы назвал случай с министром обороны «посылом» каждому гражданину России, который помогал Донбассу или планирует это сделать. Политолог Владимир Корнилов решил ответить на заявление Белова шуткой.

«Раз уж про анекдоты заговорили. Раз уж можно, оказывается, то вот самый свеженький. «Сергей Кужугетович, вас в Мариуполе на допрос вызывают». «Так что, Владимир Владимирович, разрешите ехать допрашивать?»» — сказал Корнилов.

Гость из Украины возмутился и попытался оспорить юмористические достоинства анекдота. Однако политолог поставил собеседника на место, напомнив о преступлениях ВСУ в Донбассе, пишет «Экономика Сегодня».

Крымский политолог Владимир Джаралла ранее высмеял попытку Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать Шойгу в Мариуполь. По информации НСН, в Киеве планировали вручить министру «письменное подозрение» и провести «процессуальные действия».

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