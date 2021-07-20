Мусульмане в ЦАР празднуют день жертвоприношения Курбан-байрам

Банги, 20 июля. Мусульмане отмечают священный исламский праздник Курбан-байрам, или Ид аль-Адха.

Традиционно в ЦАР он называется Ид аль-Кабир, также некоторые именуют его на тюркский манер — Курбан-байрам. Обычно в этот знаменательный день мусульмане всего мира приносят в жертву барана, верблюда или корову.

Шкуры животных отдаются в мечеть, а мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой верующий. Во главе стола находится имам. Люди раздают еду нуждающимся и молятся в исламских святынях.

Местные граждане возвращаются к мирной жизни. В Центральноафриканской Республике только недавно закончился кризис безопасности, спровоцированный боевиками из «Коалиции патриотов за перемены».

Жители ЦАР поздравляют друг друга и надеются на лучшее, чему способствует искреннее желание правительства страны решить накопившиеся проблемы.

В связи с этим глава республики Фостен-Арканж Туадера намерен провести общенациональный диалог, который укрепит веру людей в светлое будущее и объединит их.