Бывшая жена Кончаловского высказалась о его браке с Высоцкой

Москва, 20 июля. Бывшая супруга режиссера Андрея Кончаловского, артистка Наталия Аринбасарова рассказала, что думает о его браке с актрисой Юлией Высоцкой.

Кинематографист и его пятая жена живут вместе более 20 лет, несмотря на большую разницу в возрасте. Кончаловский старше своей супруги на 36 лет.

«Я бы как Юля Высоцкая не смогла! Выйти за старика, зачем?!» — высказалась об этом браке Аринбасарова.

По словам второй супруги кинодеятеля, в молодости он сам показывал ей одну женщину, муж которой был старше на 25 лет. Эта дама все время изменяла супругу, но не уходила от него и продолжала заботиться. Сам Кончаловский, как утверждает Аринбасарова, тогда говорил, что эта женщина зачем-то вышла замуж за пожилого, а теперь гуляет от мужа, но ее можно понять.

«Я тогда с ним соглашалась — это кошмар. И отмечала, что рядом с пенсионером и сама можешь быстро состариться», — добавила актриса в интервью «Экспресс газете».

Однако теперь артистка радуется, что рядом с Кончаловским уже столько лет есть Высоцкая. По словам Аринбасаровой, жена режиссера просто обожает мужа, а он «сделал» супругу и до сих пор дает ей шикарные роли.

Юлия Высоцкая в свои 47 лет не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру на снимках в соцсетях. Подобные фото восхищают поклонников и собирают массу комплиментов.