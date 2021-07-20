Традиционные сплит-системы для охлаждения воздуха в помещениях, безусловно, очень хороши. Но есть одна проблема: конструкция таким систем предполагает, что после монтажа они будут находиться в фиксированном положении — как правило, закрепленными на одной из стен помещения. При необходимости перевесить такую стационарную технику, конечно, можно, однако сделать это смогут лишь квалифицированные специалисты — к тому же, за немалые деньги. Совсем другое дело — мобильная климатическая техника. Мобильные кондиционеры, которые также называют напольными, прекрасно подойдут для тех помещений, где монтировать традиционные сплит-системы нет желания или возможности — например, на даче, в промышленном помещении или серверной комнате, съемном жилье.

Сегодня ФАН рассказывает о том, что нужно знать о работе мобильных кондиционеров, какими особенностями они обладают и как сделать правильный выбор среди множества моделей и брендов, а также предлагает традиционный рейтинг этих популярных охлаждающих устройств.

Из чего состоит мобильный кондиционер

Несмотря на свое название, данные кондиционеры не являются «мобильными» в строгом смысле этого слова. Ведь их все же невозможно поставить в абсолютно любое понравившееся место. Причиной этому является вышеупомянутая необходимость выводить через гофрированный шланг горячий воздух или, как вариант, размещать за пределами помещения целый блок агрегата. Поэтому все же напольные кондиционеры располагают в непосредственной близости от оконных проемов. А в некоторых случаях хозяева даже должны быть готовы к тому, чтобы проделать отверстие для спуска шланга — в балконной двери или в стене.

Наиболее распространенный мобильный кондиционер представляет собой моноблок, вес которого крайне редко превышает 40 кг. От корпуса агрегата отходят один или два воздуховода. В некоторых моделях воздуховод отсутствует, и тогда мобильный кондиционер по факту работает как увлажнитель, очиститель и нагреватель воздуха, о чем производитель пишет в инструкции. При эксплуатации такого агрегата окно обязательно должно быть открытым.



Внутри корпуса размещены компрессор, конденсатор, испаритель и фильтр. Часто мобильный кондиционер дополняют напольными колесиками или ручками по бокам корпуса.

Федеральное агентство новостей /

Кондиционеры и сплит-системы: чем они отличаются, и как работает мобильный кондиционер

И сплит-система, и переносной кондиционер — это представители единого семейства агрегатов, назначением которых является формирование комфортных климатических условий в помещении. Поэтому кондиционерами совершенно справедливо могут называться оба этих устройства. Ведь они решают одни и те же задачи — создают идеальный микроклимат. Для этого в некоторых ситуациях нужно воздух охладить, а в некоторых — наоборот, подогреть. А в особо влажных помещениях воздух с помощью кондиционеров еще и избавляют от излишнего количества влаги.

Мобильные кондиционеры также иначе называют кондиционерами-моноблоками. Они работают по принципу, схожему с принципом работы холодильника: внутри конструкции находится газообразный хладагент — фреон, который и отвечает за уменьшение температуры воздуха. Этот газ превращается в воду, циркулируя по замкнутому кругу внутри системы: на одном участке происходит испарение, на другом — превращение его в жидкость. В первом случае окружающая среда охлаждается, а во втором — кондиционер отдает тепло пространству.

Среди мобильных кондиционеров принято разделять мобильные моноблоки и мобильные сплит-системы. Первые и наиболее распространенные мы уже упоминали выше. В чем-то они являются похожими на традиционные оконные кондиционеры, но разница заключается в том, что конструктивные элементы в них располагают не горизонтально, как в случае с обычными стационарными кондиционерами, а по вертикали. Чтобы моноблок мог убирать горячий воздух из помещения, к нему крепится специальный шланг, отверстие которого выводят наружу. Образуемый конденсат в виде жидкости собирается в специальные емкости, которые необходимо периодически опорожнять.

В свою очередь, мобильная (напольная) сплит-система имеет внутренний блок, который размещают внутри помещения, и наружный, который находится за его пределами. При этом, компрессор размещают во внутреннем блоке — то есть, совсем не как в случае с традиционными сплит-кондиционерами. Также в этом блоке располагается холодильный агрегат. Во внешнем же блоке находятся вентилятор и конденсатор. Корпуса обоих блоков для дополнительного удобства тоже принято оснащать миниатюрными колесиками, а соединяются блоки посредством фреонопроводов и электропроводки.

pexels.com /

Что может делать мобильный кондиционер

Охлаждает воздух до приятной владельцам температуры. При этом можно заранее задать определенную программу и задать автоматический режим работы кондиционера: если температура в помещении повысится, то электроника сработает на включение охлаждения.

Обогревает помещения. Это особенно удобно в межсезонье, например, на даче, а также в квартире, когда погода на улице уже испортилась, а центральное отопление еще отключено.

Вентилирует или, другими словами, проветривает помещение. Мобильный кондиционер разгоняет слои воздуха для того, чтобы теплые и холодные массы перемешались и стали однородными.

Делает слишком влажный воздух сухим. Агрегат хорошо подходит для использования во влажных климатических зонах или во время сезона дождей. Осушение воздуха в помещениях помогает избежать грибка и плесени на стенах, это особенно актуально для старых домов.

Делает слишком сухой воздух влажным. Это актуально, в первую очередь, для помещений, влажность в которых стала меньше 50%. В этом процессе также могут быть задействованы парогенератор и ультразвуковой увлажнитель.

Очищает или фильтрует воздух. Мобильный кондиционер способен убирать из воздуха грубые пылевые частички или тонкие примеси — например, табачный дым. На выбор пользователя предусмотрены режимы крупной либо мелкой фильтрации.

Принцип работы портативного кондиционера

Забор воздуха из помещения производится со стороны задней стенки агрегата. Именно поэтому мобильные кондиционеры не рекомендуют ставить близко к стенке.

Охлаждение воздушной массы хладагентом — фреон сжимается компрессором и его температура повышается. Фреон во внешнем блоке снова охлаждается при продувании вентилятором. Во внутреннем блоке фреон отдает холод и снова забирает тепло. У мобильных кондиционеров обе эти функции совмещены в рамках одного блока.

Теплый воздух удаляют из комнаты — именно для этого предусмотрен рукав-труба, который выводится наружу (в случае с мобильным кондиционером — на улицу).

На что следует обращать внимание при выборе напольного кондиционера

Тип агрегата. Кондиционер с воздуховодом обеспечивают отличную фильтрацию воздуха, но с другой стороны такие агрегаты и менее транспортабельны.

Мощность. Следует знать, что для качественного охлаждения 10 кв. м помещения требуется примерно 1 кВт мощности.

Рабочая площадь (охлаждающая способность). Показатель BTU (английская аббревиатура british thermal unit) — это специальная единица измерения тепловой энергии, зная которую можно определить, насколько эффективно кондиционер справится с охлаждением. К примеру, мобильный агрегат с показателем 7000 BTU рассчитан на кондиционирование комнаты с площадью 21-25 кв. м.

Уровень шума. Желательно, чтобы он был не выше 50 дБ, тем более что звукоизоляция у напольных устройств невелика.

Скорость воздухообмена. Чем она выше — тем скорее кондиционер справится с охлаждением помещения. В среднем, этот показатель составляет 300 кубометров в час.

Габариты и вес. Желательно выбирать средние по габаритам устройства с массой не более 30 кг, ведь при необходимости их гораздо легче перемещать по комнате. Правда, они способны качественно охладить гораздо меньшую площадь помещений.

Комплектация. Обратите внимание на наличие гарантийного талона, проверьте крепления, аксессуары и т. д.

Удобство и безопасность. Эксплуатация кондиционера станет более комфортной, если он наделен регулировкой температуры и скорости вентилятора, имеет таймер и бак для сбора конденсата или систему испарения, может работать в режимах горизонтального и вертикального обдува, ночном режиме, а также в авторежиме, поддерживающем в комнате заданные значения влажности и температуры. Среди ключевых функций защиты — мониторинг исправности фильтров и утечки фреона, авторазморозка, рестарт и другие. И, безусловно, кондиционер должен быть максимально устойчивым.

Какой мобильный кондиционер лучше всего купить в 2021 году: рейтинг топ-8 по версии ФАН

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-11CL/N3

prt scr market.yandex.ru /

Мобильный кондиционер от компании Electrolux выглядит очень стильно и привлекательно, белый глянцевый корпус с закругленными краями прекрасно впишется в любой интерьер. По бокам расположены выемки, наподобие ручек, для перемещения агрегата. Четыре колесика обеспечивают плавный ход. Панель управления — сверху, так же, как и дефлекторы, через которые идет охлажденный воздух. Кондиционером можно управлять дистанционно с помощью пульта. Воздушные потоки регулируются. Таймер поможет вам выстроить сценарий включения/выключения. Есть режимы осушения воздуха для влажного воздуха, также кондиционер можно настроить на ночной режим с пониженным уровнем шума.

Недостатки:

• неудобное размещение воздуховода: он отцепляется при движении прибора;

• к некоторым окнам планка для крепления кондиционера не подходит.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CM

prt scr market.yandex.ru /

Переносной кондиционер бренда Ballu — прекрасный вариант для квартиры и дачи. Легко перемещается, не сложен в управлении. Благодаря комплексу «easy window» отвод воздуха из помещения закрепляется на окнах любого размера и конструкции без дополнительных аксессуаров. Масса прибора — 26 кг. Управление механическое, охлаждает с мощностью 9000 BTU/ч, есть регулятор скоростного режима вентилятора, воздух подается со скоростью 5.5 м3 в минуту. Включить и переключить режим работы, а также выключить кондиционер, можно одной лишь кнопкой.

Недостатки:

• потребляет слишком много электроэнергии;

• окно остается открытым при присоединении гофра для отвода горячего воздуха;

• шумный, может беспокоить владельцев по ночам.

Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-07 SN/N1

prt scr market.yandex.ru /

Кондиционер укомплектован всеми необходимыми функциями, согласно последним современным требованиям к такого рода аппаратуре. Есть гофра для вывода тепла наружу, пульт дистанционного управления. На корпусе — четыре колесика, кондиционер можно передвигать без усилий. Лаконичный дизайн: настоящий «итальянец». Режимов охлаждения помещения два — дневной и ночной. Есть режим осушения помещения. Комната до 20 квадратных метров охлаждается на пять градусов примерно за полчаса-час. Есть таймер отключения по времени. Сверху на корпусе имеется дисплей, отображающий текущую температуру в комнате. Среди приятных бонусов — режим самодиагностики, автоматическое поддержание заданной температуры.

Недостатки:

• сильно шумит;

• на корпусе видны даже небольшие царапины;

• отсутствует режим обогрева;

• поток воздуха можно регулировать только вручную.

Мобильный кондиционер Funai MAC-CA20CON03

prt scr market.yandex.ru /

Для охлаждения небольшого помещения этот аппарат подойдет как нельзя лучше. Охлаждающая способность — 7000 ВTU. Снабжен индикаторами включения, выбранного режима и неисправности. Вы сможете также самостоятельно отрегулировать силу потока воздуха. С помощью этой модели агрегата можно качественно осушить комнату. Предусмотрен ночной режим, с пониженным шумом.

Недостатки:

• перед работой необходимо установить на окне «щит» для предотвращения оттока горячего воздуха;

• медленно остужает помещение.

Кондиционер мобильный Willmark AM-09K

prt scr market.yandex.ru /

Мобильный кондиционер в виде моноблока от производителя Willmark прекрасно справляется с охлаждением и нагреванием комнат, а также с проветриванием. Мощность агрегата составляет 2500 Вт. Для дистанционного управления предусмотрен пульт, можно выстроить сценарий включения/выключения с помощью таймера. Подходит для влажного климата, оснащен опциями «осушение воздуха» и «приточная вентиляция». Правда, некоторые владельцы утверждают, что этот кондиционер в режиме охлаждения «хорошо ест» энергию, поэтому рекомендуют поставить двухфазный счетчик. Сенсорный управления экран не имеет защиты от детей, это также нужно учитывать.

Недостатки:

• высокий уровень шума;

• большое потребление энергии;

• сенсорные кнопки доступны для детей, поэтому работа кондиционера может быть заблокирована.

Мобильный кондиционер BORK Y500

prt scr market.yandex.ru /

Этот представитель мобильных климат-приборов от компании Bork внешне похож на системный компьютерный блок. Снабжен LCD-дисплеем, панель управления находится на самом блоке, а также на пульте дистанционного управления. На передней части есть жалюзи, которые можно сдвигать для направления воздушных потоков. Кондиционер удобно передвигать по комнате, благодаря маленьким колесикам, которые приходятся очень кстати, если принять во внимание довольно большой вес модели — 31 кг. Прекрасно справляется с функцией осушения.

Недостатки:

• занимает много места;

• вода из резервуара для охлаждения очень быстро испаряется;

• агрегат довольно тяжелый.

Мобильный кондиционер Rapid RAC-07CE/N6

prt scr market.yandex.ru /

Этот кондиционер от бренда Rapid имеет очень лаконичный простой дизайн. Оптимальное решение для тех, кто хочет быстро охладить пространство без капитального монтажа сплит-системы. Охлаждающая способность агрегата составляет 7000 BTU при площади помещения до 20 кв. метров. Качественная сборка, простое использование, агрегат быстро охлаждает небольшое помещение, имеется дистанционное управление. Кондиционер снабжен колесиками, так что, его не придется перетаскивать вручную.

Недостатки:

• большой вес;

• нет контейнера для слива конденсата.

Мобильный кондиционер Equation YPN-12H

prt scr market.yandex.ru /

Необычный дизайн этого кондиционера от Equation обязательно оценят любители круглых форм, прибор внешне выполнен в виде серебристого цилиндра. Мощность охлаждения составляет 3500 Вт. Агрегат можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева и осушения комнаты. Можно управлять дистанционно с пульта, а также задавать программу включения/выключения.

Недостатки:

• высокий уровень шума;

• гофро-труба из комплекта очень маленькая, не дотягивается до высоты форточки;

• иногда показывает ошибку «слить воду» при отсутствии воды в емкости.