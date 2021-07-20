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Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Общество
Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Федеральное агентство новостей  / 

Сохранение динамики роста реальных располагаемых доходов населения России обеспечивается в основном за счет двух факторов — низких темпов инфляции и увеличения занятости при достаточных темпах экономического роста. Об этом ФАН рассказал Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

«Рост экономики должен наблюдаться не столько в секторе, представленном крупным бизнесом, а в малом и среднем предпринимательстве (МСП). В России реального стимулирования МСП не происходит. Доля малого бизнеса упала ниже 20% от общего размера экономики России. Текущий рост реальных располагаемых доходов может быть временным и представлять собой лишь отскок после затяжного снижения с 2014 года с ускорением падения в 2020 году», — заявил экономист.

Чтобы сохранить динамику роста, нужно задействовать ускоренный рост инвестиций, но пока это сложно представить без улучшения инвестиционного климата и нормализации отношений с Европой и США, которые традиционно являлись основными инвесторами в российскую экономику, подчеркнул Артем Голубев.

Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«К слову, Китай никогда не видел большого интереса для инвестирования в Россию, предпочитая направлять ресурсы на покупку европейских и американских технологий, а также вкладывая в добычу полезных ископаемых в бедных странах Африки и Южной Америки», — объяснил собеседник агентства.

Для обеспечения неуклонного роста реальных располагаемых доходов граждан и дальше требуется понятная программа стимулирования МСП, возможно — радикальная, с обнулением налогов на первые годы работы компаний, считает специалист.

«Все же без роста доли МСП, являющегося во всем мире основным работодателем для миллионов граждан, в экономике обеспечить стабильный рост доходов вряд ли удастся», — резюмировал Артем Голубев.

Ранее ФАН сообщал, что правительство России работает над концепцией «донастройки» налоговой системы на ближайшие три года, которая может принести сотни миллиардов рублей в год. Предварительно определены четыре базовые сферы, в которых планируется повышение налоговой нагрузки. К ним относятся акцизы на вредные продукты, добыча полезных ископаемых, металлургия и доходы состоятельных граждан. Такой выбор основан на предположениях о дополнительных доходах в данных областях или о более низкой налоговой нагрузке, чем в смежных сферах.

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экономика малый бизнес доходы населения
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