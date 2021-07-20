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Представители Toyota предупредили власти ЮАР о возможном закрытии производства
Весь мир
Представители Toyota предупредили власти ЮАР о возможном закрытии производства
Global Look Press  /  © Yeshiel / XinHua

Претория, 20 июля. Руководство Toyota обеспокоено в связи с продолжающимися массовыми беспорядками в провинции Квазулу-Натале. Японская компания предупредила местное правительство, что может прекратить инвестировать в страну.

Еще в январе Toyota South Africa Motors объявила о запуске производства нового внедорожника Corolla Cross для потребителей Южной Африки в четвертом квартале 2021 года.

«Мы будем производить Corolla Cross как с правым, так и с левым рулем для ЮАР и остальных государств континента прямо здесь, на заводе Prospector в Дурбане», — сообщил генеральный директор Toyota South Africa Motors Эндрю Кирби в начале текущего года.

Тогда компания планировала производить первую в мире гибридную версию Corolla Cross.

«Мы впервые используем в производстве новую глобальную архитектуру Toyota, которая позволяет нам идти в ногу с мировыми технологиями и тенденциями», — говорил исполнительный вице-президент Toyota South Africa Motors Найджел Уорд.

Представители Toyota предупредили власти ЮАР о возможном закрытии производства
pixabay.com  / CC0 Creative Commons

Toyota и раньше выпускала автомобили на территории Южной Африки. В 2019 году компания инвестировала 43 млрд долларов в производство легковой машины R2. Однако растущий уровень насилия и грабежей в провинции Квазулу-Натале ставит под угрозу сотрудничество японской фирмы с ЮАР. Представители компании не готовы пожертвовать безопасностью и благополучием служащих и их семей.

«Безопасность и гармония в этой экосистеме — фундаментальная ценность, к которой мы стремимся, потому что именно это позволяет вести успешный бизнес и тем самым вносить вклад в сообщество и экономику», — объяснили в Toyota.

С 12 июля 2021 года компания временно приостановила работу предприятий на юге Дурбана. Это, как и закрытие автомагистрали N3 до Гаутенга, негативно отразилось на ключевых сроках производства и поставило под сомнение устойчивость компании в ЮАР. В то же время местные власти не предоставляют четких планов по стабилизации региона в ближайшее время.

Ранее во время беспорядков в Дубране мародеры похитили 1,5 миллиона патронов с военного склада.

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