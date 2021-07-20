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Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников
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Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников
Весь мир
Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников
wikipedia.org  /  Muhammad Mahdi Karim/GFDL 1.2

Эр-Рияд, 20 июля. В Саудовской Аравии проходит совершение Хаджа, в котором в этом году приняли участие не более 60 тысяч человек.

В связи с эпидемиологическими ограничениями на фоне пандемии коронавируса руководство страны разрешило участвовать в ритуальной церемонии только гражданам и резидентам страны в возрасте от 18 до 65 лет, которые находились в этот момент на территории государства и прошли полный курс вакцинирования. Въезд для желающих из других стран был полностью запрещен.

При этом служащие министерства Хаджа и Умры с момента прибытия первых паломников ежедневно проводили осмотр палаток и прочих принадлежностей, которые предоставляются участникам мероприятия, а также осуществляли инспекции для контроля качества оказываемых им услуг.

Представители министерства пояснили, что эти шаги предприняты для обеспечения комфортного и безопасного пребывания паломников на всех этапах обрядового мероприятия.

Сообщается, что после шестичасового отдыха в долине Муздалифа 60 тысяч пилигримов с помощью 1700 автобусов доставили в Мину неподалеку от Мекки, где они приняли участие в ритуале побивания камнями дьявола, символизирующим борьбу Авраама с шайтаном.

После этого паломники совершили традиционные обряды жертвоприношения и повторно посетили Заповедную мечеть в Мекке. Впоследствии они будут вновь доставлены в долину Мина, где пробудут еще около трех дней.

Участники Хаджа постоянно находятся под контролем органов безопасности и здравоохранения, которые оказывают им необходимую помощь и контролируют соблюдение мер предосторожности.

 Паломники одобрительно отнеслись к организации мероприятия и выразили благодарность саудовскому руководству за оказанную поддержку и предпринятые в области здравоохранения шаги.

Стоит отметить, что до пандемии коронавируса число участников Хаджа достигало 2,5 млн. человек, в то время как в 2020 году, в пиковые моменты распространения COVID-19, к нему были допущены не более 10 тысяч.

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саудовская аравия хадж
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