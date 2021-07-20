Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников

Эр-Рияд, 20 июля. В Саудовской Аравии проходит совершение Хаджа, в котором в этом году приняли участие не более 60 тысяч человек.

В связи с эпидемиологическими ограничениями на фоне пандемии коронавируса руководство страны разрешило участвовать в ритуальной церемонии только гражданам и резидентам страны в возрасте от 18 до 65 лет, которые находились в этот момент на территории государства и прошли полный курс вакцинирования. Въезд для желающих из других стран был полностью запрещен.

При этом служащие министерства Хаджа и Умры с момента прибытия первых паломников ежедневно проводили осмотр палаток и прочих принадлежностей, которые предоставляются участникам мероприятия, а также осуществляли инспекции для контроля качества оказываемых им услуг.

Представители министерства пояснили, что эти шаги предприняты для обеспечения комфортного и безопасного пребывания паломников на всех этапах обрядового мероприятия.

Сообщается, что после шестичасового отдыха в долине Муздалифа 60 тысяч пилигримов с помощью 1700 автобусов доставили в Мину неподалеку от Мекки, где они приняли участие в ритуале побивания камнями дьявола, символизирующим борьбу Авраама с шайтаном.

Muslims worldwide celebrate Eid al-Adha, which marks the end of the annual pilgrimage or Hajj to the Saudi holy city of Makkah and is celebrated in remembrance of Abraham's readiness to sacrifice his son for Allah.

#Eid2021 #Islam #Muslim #EidAroundtheWorld #EidalAdha pic.twitter.com/8lLkpF35mu — Islam Channel (@Islamchannel) July 20, 2021

После этого паломники совершили традиционные обряды жертвоприношения и повторно посетили Заповедную мечеть в Мекке. Впоследствии они будут вновь доставлены в долину Мина, где пробудут еще около трех дней.

Участники Хаджа постоянно находятся под контролем органов безопасности и здравоохранения, которые оказывают им необходимую помощь и контролируют соблюдение мер предосторожности.

This year’s #Hajj is different yes, but it’s due to the pandemic, Saudi Arabia wants to make sure that hajj performers are safe and sound



And that’s why there’s not a single person is infected in Hajj pic.twitter.com/9K9mJZVNUE — H A D E E L ???? (@Hadeel_19y) July 20, 2021

Паломники одобрительно отнеслись к организации мероприятия и выразили благодарность саудовскому руководству за оказанную поддержку и предпринятые в области здравоохранения шаги.

Стоит отметить, что до пандемии коронавируса число участников Хаджа достигало 2,5 млн. человек, в то время как в 2020 году, в пиковые моменты распространения COVID-19, к нему были допущены не более 10 тысяч.