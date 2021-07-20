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Стали известны условия контракта Бердыева с РФС

  /   Обновлено: 20 июля 2021 20:59
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Спорт
Стали известны условия контракта Бердыева с РФС
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 20 июля. Раскрыты условия контракта, который Российский футбольный союз (РФС) собирается предложить экс-тренеру казанского «Рубина» Курбану Бердыеву.

Курбан Бердыев с большой вероятностью займет пост наставника российской национальной команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Первоспортивный». По информации источника, Бердыев возглавит сборную России во время отборочного раунда к ЧМ-2022. Если национальная команда станет участником планетарного первенства в Катаре, РФС продлит контракт со специалистом.

В июле пост тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе B. Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года.

Ранее стало известно, что матчи сборной России в отборе к ЧМ-2022 пройдут в Казани и Санкт-Петербурге. Об этом проинформировала пресс-служба РФС.

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