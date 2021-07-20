В Калужской области начнут собирать автомобили Fiat

Калуга, 20 июля. Сборку автомобилей модельного ряда Fiat Professional планируется начать на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Фабрика готовится к производству автомобилей Fiat Scudo в 2022 году, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление вице-президента по розничным продажам PSA Group Ксавье Дюшмана.

Компания намерена собирать в России машины из семейства Fiat Professional, куда входит легкий коммерческий транспорт (например, микроавтобус Fiat Ducato). Также на заводе намереваются изготовлять фургоны.

Итальянский автобренд расширяет не только географию продаж, но и модельный ряд. Так, дочерняя компания Abarth разработала два новых автомобиля — F595 и 695 Esseesse. Последний войдет в коллекционное издание, поэтому выпуск будет ограничен.