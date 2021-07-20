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Ученые придумали ультратонкий магнит, толщиной один атом
Технологии
Ученые придумали ультратонкий магнит, толщиной один атом
pixabay.com

Лос-Анджелес, 20 июля. Двумерный магнит толщиной в один атом разработали американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики США и Калифорнийского университета.

Магнит можно будет использовать для создания совершенно новой вычислительной техники, а также применять технологию в целях изучения квантовой физики. Стоит отметить, что это первое изобретение, которое работает при комнатной температуре или выше и достигает истинного предела. Основой для создания супер тонкого магнита стал оксид цинка, кобальт и оксид графена, заявили ученые.

Уникальный метод выращивания мяса на растительной основе изобрели исследователи из Великобритании. Они предложили использовать целлюлозный каркас, за счет которого улучшается структура продукта.

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