Взрыв снаряда времен ВОВ в Калининграде ранил подростка

Калининград, 20 июля. Врачи госпитализировали девочку, которая получила травмы из-за взорвавшегося снаряда снаряда времен ВОВ.

От взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Калининграде пострадала 16-летняя девушка, рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

ЧП случилось на берегу реки Преголи, где отдыхающие решили развести огонь. Правоохранители сообщили, что боеприпас сдетонировал из-за костра. Пострадавшая находилась на берегу вместе с родителями. Ее доставили в больницу с травмами. Сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Еще один подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в новой Москве, сообщило РИАМО.