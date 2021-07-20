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Взрыв снаряда времен ВОВ в Калининграде ранил подростка
Происшествия
Взрыв снаряда времен ВОВ в Калининграде ранил подростка
militaryarms.ru

Калининград, 20 июля. Врачи госпитализировали девочку, которая получила травмы из-за взорвавшегося снаряда снаряда времен ВОВ.

От взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Калининграде пострадала 16-летняя девушка, рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

ЧП случилось на берегу реки Преголи, где отдыхающие решили развести огонь. Правоохранители сообщили, что боеприпас сдетонировал из-за костра. Пострадавшая находилась на берегу вместе с родителями. Ее доставили в больницу с травмами. Сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Еще один подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в новой Москве, сообщило РИАМО.

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