Страшный диагноз Валентина Юдашкина заставил паниковать Аллу Пугачеву

Москва, 20 июля. Знаменитый модельер Валентин Юдашкин рассказал, как дружащая с ним певица Алла Пугачева отреагировала на его страшный диагноз.

Несколько лет назад у кутюрье обнаружили онкологическое заболевание, и эта новость заставила Примадонну паниковать. По словам Юдашкина, в тот период ему довелось увидеть совсем другую Пугачеву.

«Это была паника — она думала, что [это] могло произойти с кем угодно, но не со мной», — поделился модельер в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Дизайнер также вспомнил о реакции близких на его тяжелую болезнь. Например, супруга кутюрье Марина Юдашкина не давала мужу унывать и сидеть на месте. Что касается Пугачевой, то поначалу она была растеряна и не знала, как помочь другу. Однако со временем Примадонне все же удалось взять себя в руки.

После этого певица начала звонить Юдашкину и всячески поддерживать его морально. В трудный период артистка интересовалась самим модельером и его семьей.

Как отметил кутюрье, важным качеством Примадонны оказалось ее умение всегда прийти на помощь. Это помогло дизайнеру одежды более стойко перенести болезнь.

Валентин Юдашкин подхватил коронавирус после вакцинации. Благодаря прививке модельер легко перенес заболевание.