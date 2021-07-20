Кения переходит на добычу электроэнергии из геотермальных источников

Найроби, 20 июля. В Кении обнаружено большое количество вулканических зон, богатых геотермальными источниками. С помощью подземных вод местные власти планируют нарастить объем производства «чистой» энергетики, передает Bloomberg.

Электростанция Олкария компании Kenya Electricity Generating Co (KenGen) существует около 40 лет. Она расположена вблизи национального парка «Врата ада», известного бесплодными территориями вулканических пород, пропитанных сернистыми газами.

Этот факт позволяет получать электричество из глубин земли с помощью пара. До недавнего времени проект носил экспериментальный характер. Местные власти отдавали предпочтение традиционным нефтяным и тепловым установкам. Но к 2021 году Олкария продемонстрировала впечатляющий результат. Объема вырабатываемой электроэнергии хватило на 500 тысяч домов в Кении.

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Главный исполнительный директор KenGen Ребекки Миано возлагает большие надежды на использование геотермальных источников. Он считает, что проект, реализованный сотрудниками Олкарии, станет важнейшей стратегией африканского государства на ближайшее десятилетие наряду с возобновляемыми источниками энергии.

Аналогичного мнения придерживается аналитик Solutions Деррик Бот. По его словам, геотермальная энергия обеспечит страну экологически чистой и непрерывной электроэнергией.

К 2030 году Кения планирует увеличить долю вырабатываемой электроэнергии от геотермальных электростанций до 60%. Компенсацией высоких расходов и инвестиционных рисков занимается госкомпания Geothermal Development Со (GDC), созданная правительством в 2008 году.

В настоящий момент она привлекла 746 миллионов долларов на разработку месторождений в 100 километрах от Олкарии. Запуск трех электростанций, спонсируемых тремя независимыми компаниями, запланирован на 2023 год.

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