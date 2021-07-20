Кировские хирурги провели уникальную операцию и спасли пенсионерку от инсульта

Киров, 20 июля. Хирурги из Кирова провели уникальную операцию при помощи ангиографического комплекса и спасли 68- летнюю пенсионерку от инсульта.

Кировчанка обратилась в поликлинику с жалобами на головные боли, головокружение и шумы в ушах. Артеография выявила у пенсионерки сильное сужение сонной артерии, что вызвало нарушение кровообращения головного мозга.

Пациентку в срочном порядке госпитализировали в отделение сосудистой хирургии Кировской областной клинической больницы. Врачи установили в артерию специализированный самораскрывающийся стент для восстановления первоначального диаметра сосуда и кровотока. Спустя три дня женщину успешно выписали из стационара на амбулаторное лечение.

Врачи из Томского НИИ кардиологии провели уникальную операцию — заменили протез трикуспидального клапана сердца через пункцию яремной вены, сделав разрез на шее. Операция была рискованной из-за высокого риска летального исхода.