Чайковский обошел Моргенштерна по популярности на Spotify

Москва, 20 июля. Стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных российских исполнителей у зарубежных пользователей. Лидером по прослушиваниям стал композитор Петр Чайковский.

Иностранцы предпочитают слушать произведения Чайковского, а не треки скандального рэпера Моргенштерна. Он занял лишь третью строчку, пропустив вперед дуэт из Ижевска Rauf & Faik. Как сообщили в пресс-службе Spotify, классик Петр Чайковский не в первый раз возглавляет топ самых популярных исполнителей.

«Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify», — отметило руководство стримингового сервиса.

Популярностью у зарубежных слушателей также пользуются певец Jony, рейв-группа IC3PEA, исполнитель электронной музыки Tony Igy и диджей ARTY. Неожиданно в топ-10 попала и группа «Тату». Последнюю строчку в рейтинге занял российский композитор Сергей Рахманинов, сообщает портал "Культуромания".

Если у зарубежных пользователей самым популярным исполнителем стал Чайковский, то вот россияне слушали больше всего Моргенштерна. По данным Spotify, российские слушатели больше предпочитают рэп, чем классическую музыку.