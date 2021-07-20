Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 21:39
21:31
Общество
Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
21:30
Общество
Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
21:25
Общество
Свежесть, которая всегда с вами: лучшие мобильные кондиционеры, большие и маленькие
21:25
Шоу-бизнес
Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
21:18
Происшествия
Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
21:14
Политика
Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
21:14
Весь мир
Мусульмане в ЦАР празднуют день жертвоприношения Курбан-байрам
21:09
Общество
Эксперты рассказали, как частная медицина помогает стране справляться с COVID-19
21:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кончаловского высказалась о его браке с Высоцкой
21:06
Весь мир
Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников
Все новости

Чайковский обошел Моргенштерна по популярности на Spotify
Общество
Чайковский обошел Моргенштерна по популярности на Spotify
unsplash.com  /  ixelgraphy

Москва, 20 июля. Стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных российских исполнителей у зарубежных пользователей. Лидером по прослушиваниям стал композитор Петр Чайковский.

Иностранцы предпочитают слушать произведения Чайковского, а не треки скандального рэпера Моргенштерна. Он занял лишь третью строчку, пропустив вперед дуэт из Ижевска Rauf & Faik. Как сообщили в пресс-службе Spotify, классик Петр Чайковский не в первый раз возглавляет топ самых популярных исполнителей.

«Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify», — отметило руководство стримингового сервиса.

Популярностью у зарубежных слушателей также пользуются певец Jony, рейв-группа IC3PEA, исполнитель электронной музыки Tony Igy и диджей ARTY. Неожиданно в топ-10 попала и группа «Тату». Последнюю строчку в рейтинге занял российский композитор Сергей Рахманинов, сообщает портал "Культуромания".

Если у зарубежных пользователей самым популярным исполнителем стал Чайковский, то вот россияне слушали больше всего Моргенштерна. По данным Spotify, российские слушатели больше предпочитают рэп, чем классическую музыку.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Чайковский обошел Моргенштерна по популярности на Spotify
музыка чайковский spotify моргенштерн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru