Суд ЮАР удовлетворил просьбу экс-президента Зумы о переносе заседания на 10 августа

Претория, 20 июля. Южноафриканский суд удовлетворил ходатайство экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы о переносе заседания по делу о коррупции на 10 августа.

Зума обосновал просьбу тем, что в стране продолжаются беспорядки и обострилась ситуация с коронавирусом. Ранее бывшего главу государства приговорили к 15-месячному тюремному заключению за неуважение к суду: известный политик отказывался явиться на заседание по делу о финансовых махинациях.

Сначала экс-глава ЮАР заявил, что не собирается сдаваться правоохранителям, но затем все-таки добровольно прибыл в изолятор. Это событие спровоцировало волну протестов.

Согласно последним данным Банковской ассоциации Южной Африки (BASA), итогом протестов в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг стало уничтожение 1400 аппаратов для выдачи и приема денег и почти 300 почтовых отделений. Власти ЮАР мобилизовали около 25 тысяч военнослужащих для подавления беспорядков, так как правоохранители уже не справлялись с разъяренной толпой.