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Пьяный житель Кузбасса приехал на день рождения к родственнице с трупом на капоте

  /   Обновлено: 20 июля 2021 20:42
Происшествия
Пьяный житель Кузбасса приехал на день рождения к родственнице с трупом на капоте
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Кемерово, 20 июля. Пьяный житель Кемеровской области сбил мужчину на дороге и скрылся с места преступления, уехав на день рождения к родственнице. В кафе мужчина прибыл с трупом на капоте.

Инцидент произошел в поселке Новый Городок. Нетрезвый водитель насмерть сбил 57-летнего мужчину и скрылся с места происшествия с трупом на капоте. В таком виде он прибыл в кафе на празднование дня рождения родственницы.

Установлено, что россиянин двигался на своей Toyota со скоростью 120 км/час. После наезда на пешехода он столкнулся с еще одной машиной.

Водитель был задержан. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Лихачу грозит до 12 лет лишения свободы.

В ЗАТО Звездный Прикамья произошло смертельное ДТП. Виновник, 41-летний водитель ВАЗ, скрылся с места преступления.

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