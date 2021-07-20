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Избирком Ливии поздравил граждан с Курбан-байрамом и пригласил зарегистрироваться на выборы
Весь мир
Избирком Ливии поздравил граждан с Курбан-байрамом и пригласил зарегистрироваться на выборы
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Триполи, 20 июля. Глава Высшей избирательной комиссии Имад ас-Саих поздравил граждан Ливии с Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Сообщение опубликовано на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

По его словам, несмотря на «праздник жертвоприношения», специалисты ВИК и Call-центра продолжают работать над приемом звонков от избирателей по предстоящим президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря 2021 года. В настоящий момент при содействии «Международного фонда электоральных систем» (IFES) зарегистрировано более 2,5 млн человек (свыше 48% от общего числа населения, имеющего право голосовать).

Имад ас-Саих продолжил выступление поздравительной речью, в ходе которой попросил у Бога благословение.

«Мы просим Аллаха прислушаться к нашим молитвам, простить грехи и даровать милость... вернуть нам эти достойные, хорошие дни, благословенные добром», — говорится в сообщении.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась, чем занимается американский «Международный фонд электоральных систем» в Ливии и к чему может привести сотрудничество ВИК с IFES.

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