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Министр финансов ЦАР проведет оптимизацию бюджета республики
Весь мир
Министр финансов ЦАР проведет оптимизацию бюджета республики
pixabay.com  /  loufre

Банги, 20 июля. Министр финансов и бюджета Эрве Ндоба рассказал про планы по оптимизации работы подконтрольного ведомства.

Ндоба заявил, что его команда в первую очередь нацелена на реформирование руководящих отделов минфина. Глава государственного органа создаст пять новых подразделений, которые займутся корректированием бюджета и фискальной политики.

Также чиновник отметил, что цель инициативы заключается в проведении относительно коротких, но полезных совещаний, на которых члены правительства обсудят предстоящие изменения и сформулируют актуальную повестку.

Стоит отметить, что в Центральноафриканской Республике восстанавливается мирная жизнь. Недавно новый премьер-министр Дондра обсудил с главами различных учреждений экономические вопросы и рассказал про необходимость привлечения иностранных инвестиций.

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