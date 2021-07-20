Рудковская рассказала, как объяснила сыну отсутствие живота во время «беременности»

Москва, 20 июля. Продюсеру Яне Рудковской пришлось соврать сыну, когда на свет появился его младший брат. Звезда не смогла объяснить ребенку, почему во время «беременности» у нее не было живота.

В прошлом году у Яны Рудковской и ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко родился второй общий ребенок — сын Арсений. Продюсер не скрывала, что давно хотела подарить мужу еще одного наследника. Однако естественным путем забеременеть у 46-летней звезды не получилось, тогда она обратилась к суррогатной матери. Старший сын супругов Саша Плющенко с нетерпением ждал появления на свет братика, однако всех обстоятельств этого события не понимал.

По признаю Рудковской, она до сих пор не объяснила старшему наследнику, как на самом деле появился на свет Арсений. Продюсер рассказала, что во время ожидания малыша, Саша, которому в этом году исполнилось 8 лет, все время спрашивал, почему у мамы не растет животик. Звездной чете пришлось соврать сыну. Яна Рудковская рассказала ребенку, что усиленно занимается спортом, поэтому у нее нет никаких изменений в фигуре.

«Мы не хотели, чтобы в тот момент у Саши было ощущение, что Сеня — не наш ребенок, что он подброшенный. Но когда придет время, мы, конечно, расскажем правду», — объяснила продюсер в интервью Vogue.

Сейчас Рудковская наслаждается материнством и мечтает о рождении дочки Кати. Оказалось, что она и Евгений Плющенко почти 14 лет мечтают о дочери. За помощью в этом вопросе звезда обратилась к психологу. Специалист считает, что продюсер не сможет родить девочку, пока не решит ряд проблем.