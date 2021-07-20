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ВВС Израиля нанесли ракетные удары в районе сирийского Алеппо

  /   Обновлено: 20 июля 2021 20:35
Армия
ВВС Израиля нанесли ракетные удары в районе сирийского Алеппо
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Москва, 20 июля. Авиация ВВС Израиля нанесла ракетные удары в районе города Эс-Сафира, который расположен к юго-востоку от Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, израильская авиация выпустила восемь управляемых ракет. Кроме того, во время столкновений между подконтрольными Турции вооруженными формированиями подвергся минометному обстрелу гуманитарный коридор в Алеппо.

Стоит отметить, что ранее ВВС США нанесли удар по проиранским силам на границе Ирака и Сирии. Американская авиация атаковала ряд инфраструктурных объектов.

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