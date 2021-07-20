Ставрополь, 20 июля. Историк и публицист Евгений Понасенков прокомментировал кадры из дома задержанного главы ставропольского ГИБДД. Отсутствие вкуса он назвал худшим преступлением чиновника.

Дом задержанного он сравнил с хибарой цыганского барона из Румынии и отметил, что в целом позолоченная изба больше похожа на провинциальный ресторан.

«Когда на дешевые породы дерева пшикнута золотая краска... Те, кто из грязи в князи, не понимают, что это ужасно дешево», — заявил историк изданию «Слово и Дело».

Он добавил, что ввел бы в Уголовный кодекс статью, которая бы предусматривала пожизненное наказание за безвкусицу. В адрес злополучного дома Понасенков сыпал эпитетами «убожество», «уродство» и «чудовищно». В доме задержанного главы ГИБДД Ставрополья золотой краской облито буквально все, от изголовья кровати до унитаза.

Против главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова возбуждено уголовное дело о взятке в размере 19 млн рублей. Следствие считает, что Сафонов был предводителем организованной преступной группировки, которая действовала в нескольких районах России.