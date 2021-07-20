Фильм по повести «Один день Ивана Денисовича» покажут в Локарно

Москва, 20 июля. Мировая премьера фильма «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» состоится на кинофестивале в Локарно. Картина режиссера Глеба Панфилова вошла в основную конкурсную программу.

Новый фильм Панфилова снят по мотивам повести лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. В свое время режиссер экранизировал роман писателя «В круге первом». После премьеры фильма, который очень понравился Солженицыну, литератор заявил, что доверит свою повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича» только Глебу Панфилову.

Постановщик немного расширил историю Солженицына. В его новой картине много внимание уделяется жизни солдата Шухова перед тем, как он оказался в лагере. Панфилов детально показал, как воевал герой, его плен и побег. Сам режиссер отмечает, что посвятил новую работу тысячам советских солдат, которых на родине после плена ждал суд и десять лет в сибирских лагерях.

«Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера», — сказал исполнитель роль Ивана Денисовича Филипп Янковский в беседе с журналистами.

Фильм Глеба Панфилова не в первый раз попадает в программу кинофестиваля в Локарно. В 1969 году он представил на международном смотре свою первую полнометражную картину — «В огне брода нет». Тогда режиссер получил главный приз фестиваля — «Золотого леопарда».

Не так давно завершился 74-й Каннский кинофестиваль. Итоги международного смотра прокомментировал президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.