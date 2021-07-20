Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 21:38
21:31
Общество
Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
21:30
Общество
Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
21:25
Общество
Свежесть, которая всегда с вами: лучшие мобильные кондиционеры, большие и маленькие
21:25
Шоу-бизнес
Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
21:18
Происшествия
Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
21:14
Политика
Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
21:14
Весь мир
Мусульмане в ЦАР празднуют день жертвоприношения Курбан-байрам
21:09
Общество
Эксперты рассказали, как частная медицина помогает стране справляться с COVID-19
21:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кончаловского высказалась о его браке с Высоцкой
21:06
Весь мир
Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников
Все новости

Фильм по повести «Один день Ивана Денисовича» покажут в Локарно
Общество
Фильм по повести «Один день Ивана Денисовича» покажут в Локарно
wikipedia.org  /  Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 июля. Мировая премьера фильма «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» состоится на кинофестивале в Локарно. Картина режиссера Глеба Панфилова вошла в основную конкурсную программу.

Новый фильм Панфилова снят по мотивам повести лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. В свое время режиссер экранизировал роман писателя «В круге первом». После премьеры фильма, который очень понравился Солженицыну, литератор заявил, что доверит свою повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича» только Глебу Панфилову.

Постановщик немного расширил историю Солженицына. В его новой картине много внимание уделяется жизни солдата Шухова перед тем, как он оказался в лагере. Панфилов детально показал, как воевал герой, его плен и побег. Сам режиссер отмечает, что посвятил новую работу тысячам советских солдат, которых на родине после плена ждал суд и десять лет в сибирских лагерях.

«Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера», — сказал исполнитель роль Ивана Денисовича Филипп Янковский в беседе с журналистами.

Фильм Глеба Панфилова не в первый раз попадает в программу кинофестиваля в Локарно. В 1969 году он представил на международном смотре свою первую полнометражную картину — «В огне брода нет». Тогда режиссер получил главный приз фестиваля — «Золотого леопарда».

Не так давно завершился 74-й Каннский кинофестиваль. Итоги международного смотра прокомментировал президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фильм по повести «Один день Ивана Денисовича» покажут в Локарно
великая отечественная война кино фильмы кинофестиваль вов панфилов локарно
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru