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Россия выразила разочарование итогами венской конференции по ДОН

  /   Обновлено: 20 июля 2021 20:35
Политика
Россия выразила разочарование итогами венской конференции по ДОН
Федеральное агентство новостей

Вена, 20 июля. Официальные представители европейских государств — участников Договора по открытому небу (ДОН) отказались воспринимать российские аргументы и отвергли позицию РФ.

Таким образом европейские страны ДОН пытались «выгораживать» США, заявил глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выразил разочарование итогами переговоров по ДОН в столице Австрии.

«Они (страны — участники ДОН из Европы и Канады. — Прим. ред.) снова наотрез отказались воспринимать нашу позицию и отработали по известным лекалам не имеющую ничего общего с реальностью мантру о «нарушениях» ДОН со стороны России», — отметил Гаврилов.

США в одностороннем порядке вышли из ДОН в ноябре 2020 года. Россия была вынуждена совершить аналогичный шаг только в июне 2021 года. Ранее сообщалось об официальной позиции МИД РФ относительно претензий отдельных стран Евросоюза в связи с выходом России из Договора по открытому небу.

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