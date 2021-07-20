Россия выразила разочарование итогами венской конференции по ДОН

Вена, 20 июля. Официальные представители европейских государств — участников Договора по открытому небу (ДОН) отказались воспринимать российские аргументы и отвергли позицию РФ.

Таким образом европейские страны ДОН пытались «выгораживать» США, заявил глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выразил разочарование итогами переговоров по ДОН в столице Австрии.

«Они (страны — участники ДОН из Европы и Канады. — Прим. ред.) снова наотрез отказались воспринимать нашу позицию и отработали по известным лекалам не имеющую ничего общего с реальностью мантру о «нарушениях» ДОН со стороны России», — отметил Гаврилов.

США в одностороннем порядке вышли из ДОН в ноябре 2020 года. Россия была вынуждена совершить аналогичный шаг только в июне 2021 года. Ранее сообщалось об официальной позиции МИД РФ относительно претензий отдельных стран Евросоюза в связи с выходом России из Договора по открытому небу.