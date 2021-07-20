«Я не считаю его тренером»: Жезуш однажды жестко высказался о наставнике «Спартака» Руе Витории

Лиссабон, 20 июля. Московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с «Бенфикой». Для наставников обеих команд Руя Витории и Жорже Жезуша это будет не просто матч.

Нынешний наставник лиссабонского клуба по праву является одним из самых успешных тренеров в истории «орлов». Жорже Жезуш в свой первый заход выиграл три раза чемпионат Португалии, а также представлял серьезную силу на европейской арене. «Бенфика» играла в двух финалах Лиги Европы, а также много раз доходила до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Главной силой красно-белых тех времен были защитники Луизао и, хорошо знакомый российской публике по своим выступлениям за петербургский «Зенит» Эсекьель Гарай. В полузащите солировали Пабло Аймар и Эдуардо Сальвио. Пачку мячей в ворота соперников забивал Хавьер Савиола.

При Жезуше у «Бенфике» выросли два вратаря мирового уровня. Именно Жорже дал шанс Яну Облаку и бразильцу Эдерсону. «Бенфика» была на протяжении долгого времени основной силой Португалии в еврокубках, затмив своих главных конкурентов «Порту» и «Спортинг». Жезуш, к слову, покинув тренерский мостик «Бенфики» в 2015 году, возглавил бело-зеленых. На место одного из самых успешных тренеров новой истории «Бенфики» пришел Руй Витория. «Спортинг» Жезуша в том сезоне набрал рекордные в истории клуба 86 очков, но даже этого не хватило для победы в чемпионате Португалии. Лучшей командой страны тогда стали «заклятые враги» «львов» — «Бенфика».

Витория за все время работы в команде дважды выиграл титул чемпионов Португалии, однако местные журналисты списывали это достижение на «багаж» Жезуша, который он оставил после своего ухода. Руй вместе с «Бенфикой» выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2015-2016, обыграв по сумме двух матчей петербургский «Зенит» — 1:0 на «Эштадиу да Луж» и 2:1 на «Петровском».

Жорже Жезуш как-то раз во время интервью известному футбольному обозревателю Португалии Жилу Нуньешу жестко прошелся по коллеге.

«Я не считаю его тренером. Чтобы быть тренером, он должен показать намного больше. Чтобы управлять Ferrari, нужно для начала привести ее в движение». «Насчет критики моего коллеги Руя Витории. Я плохой коллега? Поскольку я не считаю Виторию тренером, то не могу называться его плохим коллегой», — приводит слова наставника Sport24.

Противостояние «Спартака» и «Бенфики» будет очень интересным. Две самые популярные команды своих стран, красно-белые цвета и тренерская вражда — все это является лучшим превью к третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов, которое начнется в Москве 4 августа. Наставнику Рую Витории наверняка захочется ответить Жорже Жезушу не только словами, но и делом.

Ранее стало известно, что гол форварда сборной Чехии и леверкузенского «Байера» Патрика Шика в ворота Шотландии вошел в десятку лучших в сезоне. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.