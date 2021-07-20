Медсестре из Красноярска грозит реальный срок за подделку сертификатов о вакцинации

Красноярск, 20 июля. Полицейские из Красноярска задержали медсестру, которая промышляла поддельными сертификатами вакцинации от COVID-19.

Сотрудники красноярской полиции выявили факт подделки сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Подозреваемой оказалась медсестра одной из городских поликлиник Железнодорожного района Красноярска.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, задержанная вносила не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передавала поддельные документы гражданам. Всего злоумышленница продала 51 поддельную справку. Также в ходе проверки оперативники установили, что она получала за это вознаграждение. Сотрудники полиции провели обыск в поликлинике и изъяли документацию.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка официальных документов). В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке.

В Москве полицейские накрыли бизнес по торговле справками о медотводе от вакцинации против коронавируса.