Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 21:38
21:31
Общество
Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
21:30
Общество
Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
21:25
Общество
Свежесть, которая всегда с вами: лучшие мобильные кондиционеры, большие и маленькие
21:25
Шоу-бизнес
Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
21:18
Происшествия
Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
21:14
Политика
Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
21:14
Весь мир
Мусульмане в ЦАР празднуют день жертвоприношения Курбан-байрам
21:09
Общество
Эксперты рассказали, как частная медицина помогает стране справляться с COVID-19
21:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кончаловского высказалась о его браке с Высоцкой
21:06
Весь мир
Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников
Все новости

Медсестре из Красноярска грозит реальный срок за подделку сертификатов о вакцинации
Происшествия
Медсестре из Красноярска грозит реальный срок за подделку сертификатов о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Красноярск, 20 июля. Полицейские из Красноярска задержали медсестру, которая промышляла поддельными сертификатами вакцинации от COVID-19.

Сотрудники красноярской полиции выявили факт подделки сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Подозреваемой оказалась медсестра одной из городских поликлиник Железнодорожного района Красноярска.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, задержанная вносила не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передавала поддельные документы гражданам. Всего злоумышленница продала 51 поддельную справку. Также в ходе проверки оперативники установили, что она получала за это вознаграждение. Сотрудники полиции провели обыск в поликлинике и изъяли документацию.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка официальных документов). В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке.

В Москве полицейские накрыли бизнес по торговле справками о медотводе от вакцинации против коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Медсестре из Красноярска грозит реальный срок за подделку сертификатов о вакцинации
уголовное дело преступление подделка документов коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru