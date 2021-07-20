Врачи диагностировали рак у гендиректора «Милана» Ивана Газидиса

Милан, 20 июля. Рак гортани обнаружили у генерального директора итальянского «Милана» Ивана Газидиса.

Пресс-служба «Милана» на официальном сайте сообщила, что у Ивана Газидиса диагностировали рак гортани. Представители клуба уточнили, что в ближайшее время он будет проходить лечение в специализированной клинике. Сам Газидис уже обратился к болельщикам «Милана».

«Конечно, это тяжелая новость. Но врачи оптимистично настроены. В моем распоряжении есть лучшие врачи, я чувствую поддержку клуба и близких. Уверен, что рак полностью отступит», — отметил гендиректор «россонери».

Иван Газидис работает в итальянском клубе с декабря 2018 года. До этого он занимал пост исполнительного директора лондонского «Арсенала» и руководил ключевыми стратегическими и бизнес-направлениями в MLS.