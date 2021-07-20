Густые и блестящие: лучшие народные средства для укрепления волос

Каждая женщина мечтает о здоровых, красивых и крепких волосах. ФАН рассказывает о народных средствах, которые помогут вернуть вашим волосам шелковистость, блеск и жизненную силу.

Мед

Маска из меда способна восстановить поврежденные, секущиеся волосы, а также способствовать быстрому росту волос. Для маски потребуется примерно две ложки меда, который необходимо растопить в воде комнатной температуры. Полученную кашицу нужно нанести на волосы, хорошо помассировать голову, надеть шапочку для душа и обернуть ее махровым полотенцем. Чтобы достичь хорошего результата, маску необходимо наносить на волосы два раза в неделю и держать ее не меньше часа.

Горчица

Маска из горчицы — шикарный подарок волосам. Разогревающий эффект горчицы стимулирует кровоснабжение кожи головы, происходит также приток кислорода к волосяным фолликулам. Для маски, помимо горчицы, вам понадобятся две столовых ложки крепкого чая и желток. Маску стоит нанести на 20 минут, а затем смыть ее теплой водой.

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Репейное масло

Репейное масло заслуженно считается одним из лучших народных средств для укрепления волос. Масло способно вылечить секущиеся концы, предотвратить перхоть и стимулировать рост волос. Для маски необходимо масло подогреть, смешать его с двумя столовыми ложками лимонного сока и меда. Далее содержимое нужно разогреть, чтобы мед полностью растворился. После этого полученную кашицу нужно остудить и добавить в нее два желтка. Если делать такую маску три раза в неделю, то уже через месяц вы заметите результат.

Хна

Хна очень хорошее средство для укрепления волос. Если вы не хотите менять цвет волос, то вам подойдет бесцветная хна. Хна не только хорошо питает волосы, насыщая их витаминами, но и борется с жирностью кожи, а также оказывает целебное воздействие, ухаживая за поврежденными и тонкими ломкими волосами.

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Касторовое масло

Еще одно масло, способное восстановить поврежденные волосы. Касторовое масло оздоравливающе действует на корни волос, что останавливает их выпадение, а также способствует укреплению локонов. Для применения масло желательно разогреть на водяной бане, после чего им можно обработать как кожу головы, так и волосы по всей длине. После нанесения маски оберните голову пакетом или наденьте шапочку для душа, затем обвяжите голову махровым полотенцем. Маска из касторового масла подойдет, если значительную часть времени вы готовы провести дома — держать ее необходимо 4-5 часов, после чего необходимо хорошо промыть волосы шампунем. Для заметного эффекта маску необходимо делать раз в неделю на протяжении 2-3 месяцев.

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