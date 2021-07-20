Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 21:37
21:31
Общество
Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
21:30
Общество
Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
21:25
Общество
Свежесть, которая всегда с вами: лучшие мобильные кондиционеры, большие и маленькие
21:25
Шоу-бизнес
Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
21:18
Происшествия
Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
21:14
Политика
Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
21:14
Весь мир
Мусульмане в ЦАР празднуют день жертвоприношения Курбан-байрам
21:09
Общество
Эксперты рассказали, как частная медицина помогает стране справляться с COVID-19
21:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кончаловского высказалась о его браке с Высоцкой
21:06
Весь мир
Малочисленный Хадж: Саудовской Аравия допустила к святыням ограниченное число паломников
Все новости

Густые и блестящие: лучшие народные средства для укрепления волос
Общество
Густые и блестящие: лучшие народные средства для укрепления волос
pixabay.com  /  StockSnap

Каждая женщина мечтает о здоровых, красивых и крепких волосах. ФАН рассказывает о народных средствах, которые помогут вернуть вашим волосам шелковистость, блеск и жизненную силу.

Мед

Маска из меда способна восстановить поврежденные, секущиеся волосы, а также способствовать быстрому росту волос. Для маски потребуется примерно две ложки меда, который необходимо растопить в воде комнатной температуры. Полученную кашицу нужно нанести на волосы, хорошо помассировать голову, надеть шапочку для душа и обернуть ее махровым полотенцем. Чтобы достичь хорошего результата, маску необходимо наносить на волосы два раза в неделю и держать ее не меньше часа.

Горчица

Маска из горчицы — шикарный подарок волосам. Разогревающий эффект горчицы стимулирует кровоснабжение кожи головы, происходит также приток кислорода к волосяным фолликулам. Для маски, помимо горчицы, вам понадобятся две столовых ложки крепкого чая и желток. Маску стоит нанести на 20 минут, а затем смыть ее теплой водой.

Густые и блестящие: лучшие народные средства для укрепления волос
pixabay.com  / 

Репейное масло

Репейное масло заслуженно считается одним из лучших народных средств для укрепления волос. Масло способно вылечить секущиеся концы, предотвратить перхоть и стимулировать рост волос. Для маски необходимо масло подогреть, смешать его с двумя столовыми ложками лимонного сока и меда. Далее содержимое нужно разогреть, чтобы мед полностью растворился. После этого полученную кашицу нужно остудить и добавить в нее два желтка. Если делать такую маску три раза в неделю, то уже через месяц вы заметите результат.

Хна

Хна очень хорошее средство для укрепления волос. Если вы не хотите менять цвет волос, то вам подойдет бесцветная хна. Хна не только хорошо питает волосы, насыщая их витаминами, но и борется с жирностью кожи, а также оказывает целебное воздействие, ухаживая за поврежденными и тонкими ломкими волосами.

Густые и блестящие: лучшие народные средства для укрепления волос
pixabay.com  / 

Касторовое масло

Еще одно масло, способное восстановить поврежденные волосы. Касторовое масло оздоравливающе действует на корни волос, что останавливает их выпадение, а также способствует укреплению локонов. Для применения масло желательно разогреть на водяной бане, после чего им можно обработать как кожу головы, так и волосы по всей длине. После нанесения маски оберните голову пакетом или наденьте шапочку для душа, затем обвяжите голову махровым полотенцем. Маска из касторового масла подойдет, если значительную часть времени вы готовы провести дома — держать ее необходимо 4-5 часов, после чего необходимо хорошо промыть волосы шампунем. Для заметного эффекта маску необходимо делать раз в неделю на протяжении 2-3 месяцев.

Ранее ФАН рассказывал, как выбрать эффективный крем для ухода за кожей лица, чтобы предотвратить появление морщин или разгладить уже имеющиеся. В юности кожа умеет быстро восстанавливаться. Недосып, активный образ жизни, отсутствие полноценного ухода — ничто не мешает нам выглядеть свежо, молодо и подтянуто с утра и до вечера. С возрастом эта чудесная способность, увы, пропадает.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Густые и блестящие: лучшие народные средства для укрепления волос
здоровье красота волосы прическа маска для волос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru