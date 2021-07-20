Легкий истребитель Checkmate способен выступать в роли носителя БПЛА

Жуковский, 20 июля. Самолет Checkmate может нести на борту группу беспилотников, сообщается на презентации Ростеха в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) — 2021.

Зрители на презентации увидели компьютерную графику с новым самолетом. На кадрах было продемонстрировано несколько истребителей, каждый из которых в ходе полета сбросил беспилотники в форме крылатых ракет. В дальнейшем БПЛА продолжили полет совместно с группой истребителей.

Новинка была продемонстрирована в первый день МАКС-2021. Легкий истребитель ориентирован как на экспортный рынок, так и на поставки в ВКС России. В рамках авиасалона также был презентован новейший пассажирский авиалайнер МС-21-300. Инженеры установили на него композитные крылья российского производства.