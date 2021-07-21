Вакцинировал здравым смыслом: Семен Альтов рассказал о дружбе с Михаилом Задорновым

Советскому и российскому писателю-сатирику, драматургу, юмористу и актеру Михаилу Задорнову сегодня могло бы исполниться 73 года. В день рождения артиста о своей дружбе с ним в беседе с ФАН рассказал его коллега Семен Альтов.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что ему посчастливилось работать c Задорновым не только на одной сцене.

«Поскольку я, наверное, уже последний из могикан в этом жанре, я многих знаю и хорошо помню. Мы с Мишей были знакомы очень давно. Более того, мы с ним когда-то вместе в Минске на киностудии снимали фильм по моему рассказу «Взятка» и Мишиному монологу «Не понимаю». Нас тогда пригласили участвовать в съемках. Я остался не очень доволен результатами, а Мише очень понравился и процесс, и фильм. После этого он еще несколько раз появлялся в фильмах по своим сценариям. Они были достаточно успешны», — сообщил режиссер, писатель-сатирик Альтов.

Семен Альтов выделил одну из самых ярких, по его мнению, отличительных черт творчества Михаила Задорнова.

«Во всем мире смех — лекарство. То, что делал Миша, помогало снять напряжение. Я думаю, миллионы россиян благодарны ему за то, что остались в здравом уме. Он вынимал из людей напряжение от жизни, делал вакцинацию здравого смысла, хорошего нестроения. Я считаю, здоровое общество в немалой степени сохранилось благодаря тому, что делал Миша», — отметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Диана Колобаева

В завершение он подчеркнул, что личность всенародно любимого писателя-сатирика была поистине масштабной.

«В нем было очень много всего. Казалось, что так будет всегда, но все произошло иначе. Он ушел рано. Я думаю, это невосполнимая потеря. В таком жанре с такой бешеной энергетикой сегодня никого нет. Молодые ребята-стендаперы — это совершенно другое, более локальное. Если рассматривать историю юмора в нашей стране, то это отдельная большая и замечательная глава, которая называется Михаил Задорнов, — подытожил Семен Альтов.

Ранее режиссер Сергей Сенцов через ФАН поздравил с юбилеем актера Леонида Бараца. По его словам, работа с участниками театра «Квартет И» над съемками комедии «Разговорник» доставила ему огромное удовольствие.