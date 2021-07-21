Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 06:43
06:41
Шоу-бизнес
Напавшая на сына Пьехи женщина хотела смерти его бывшей тещи
06:41
Общество
«Вектор»: в мире наблюдается рост случаев заболевания оспой обезьян
06:09
Общество
Тренировки в жару необходимо организовывать с учетом двух правил
06:00
Шоу-бизнес
Вакцинировал здравым смыслом: Семен Альтов рассказал о дружбе с Михаилом Задорновым
05:57
Общество
Европейские ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID-19
05:56
Происшествия
Четыре человека погибли в столкновении легковушки и фуры под Хабаровском
05:49
Общество
Пострадавший в ДТП может дополнительно потребовать компенсацию от виновника
05:39
Общество
Десять новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио
05:24
Общество
Астрологи назвали наделенные сверхспособностями знаки зодиака
05:21
Общество
Привитым от COVID-19 дали советы после получения первой дозы вакцины
Все новости

Вакцинировал здравым смыслом: Семен Альтов рассказал о дружбе с Михаилом Задорновым
Шоу-бизнес
Вакцинировал здравым смыслом: Семен Альтов рассказал о дружбе с Михаилом Задорновым
wikipedia.org  /  Дарья Пичугина / CC BY-SA 4.0

Советскому и российскому писателю-сатирику, драматургу, юмористу и актеру Михаилу Задорнову сегодня могло бы исполниться 73 года. В день рождения артиста о своей дружбе с ним в беседе с ФАН рассказал его коллега Семен Альтов.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что ему посчастливилось работать c Задорновым не только на одной сцене.

«Поскольку я, наверное, уже последний из могикан в этом жанре, я многих знаю и хорошо помню. Мы с Мишей были знакомы очень давно. Более того, мы с ним когда-то вместе в Минске на киностудии снимали фильм по моему рассказу «Взятка» и Мишиному монологу «Не понимаю». Нас тогда пригласили участвовать в съемках. Я остался не очень доволен результатами, а Мише очень понравился и процесс, и фильм. После этого он еще несколько раз появлялся в фильмах по своим сценариям. Они были достаточно успешны», — сообщил режиссер, писатель-сатирик Альтов.

Семен Альтов выделил одну из самых ярких, по его мнению, отличительных черт творчества Михаила Задорнова.

«Во всем мире смех — лекарство. То, что делал Миша, помогало снять напряжение. Я думаю, миллионы россиян благодарны ему за то, что остались в здравом уме. Он вынимал из людей напряжение от жизни, делал вакцинацию здравого смысла, хорошего нестроения. Я считаю, здоровое общество в немалой степени сохранилось благодаря тому, что делал Миша», — отметил собеседник ФАН.

Вакцинировал здравым смыслом: Семен Альтов рассказал о дружбе с Михаилом Задорновым
Федеральное агентство новостей  / Диана Колобаева

В завершение он подчеркнул, что личность всенародно любимого писателя-сатирика была поистине масштабной.

«В нем было очень много всего. Казалось, что так будет всегда, но все произошло иначе. Он ушел рано.  Я думаю, это невосполнимая потеря. В таком жанре с такой бешеной энергетикой сегодня никого нет. Молодые ребята-стендаперы — это совершенно другое, более локальное. Если рассматривать историю юмора в нашей стране, то это отдельная большая и замечательная глава, которая называется Михаил Задорнов, — подытожил Семен Альтов.

Ранее режиссер Сергей Сенцов через ФАН поздравил с юбилеем актера Леонида Бараца. По его словам, работа с участниками театра «Квартет И» над съемками комедии «Разговорник» доставила ему огромное удовольствие.

Вакцинировал здравым смыслом: Семен Альтов рассказал о дружбе с Михаилом Задорновым
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Вакцинировал здравым смыслом: Семен Альтов рассказал о дружбе с Михаилом Задорновым
задорнов семен альтов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru