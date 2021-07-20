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Сенатор Сергей Цеков указал на неадекватность Порошенко после его заявления о Крыме
Политика
Сенатор Сергей Цеков указал на неадекватность Порошенко после его заявления о Крыме
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Москва, 20 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко сделал неадекватное и лицемерное заявление о Крыме, заявил член Совета Федерации России Сергей Цеков.

В день празднования Курбан-байрама Порошенко обратился к мусульманам и пообещал за год отобрать Крымский полуостров у России, пишет НСН.

«Какие-то неадекватные оценки, какие-то мечты свои Порошенко выдает за то, что может произойти реально. При этом он является лицемером, большим лицемером», — отметил Цеков.

Российский сенатор подчеркнул, что Москва уделяет праздникам мусульман большое внимание, чего нельзя сказать об Украине, передает Общественная Служба Новостей.

Член Совфеда РФ Владимир Джабаров также оценил слова Порошенко о Крыме. По его мнению, украинский политик является известным фантазером.

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Все новости / Политика / Сенатор Сергей Цеков указал на неадекватность Порошенко после его заявления о Крыме
украина порошенко крым цеков
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