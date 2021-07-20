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Терапевт Водовозов сделал неутешительное заявление о посткоронавирусном синдроме
Общество
Терапевт Водовозов сделал неутешительное заявление о посткоронавирусном синдроме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 июля. Последствия коронавируса могут проявляться у пациентов от 12 недель и до конца жизни, констатировал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Вылечившиеся от COVID-19 люди часто сталкиваются с рядом характерных симптомов. Среди них наблюдаются слабость, проблемы со сном, депрессия, снижение когнитивных функций и многое. Врачи насчитывают от 20 до 60 посткоронавиурсных признаков.

Причины и возникновения таких симптомов и способы борьбы с ними пока неизвестны ученым. Регулярная пешая ходьба и умеренные физические нагрузки позволят людям быстрее восстанавливаться после коронавирусной инфекции, посоветовал Водовозов в комментарии Ura.ru.

«Санитарный щит» разработали в России для предотвращения пандемий, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Согласно подготовленной программе, ученые смогут создавать необходимые вакцины всего за четыре месяца.

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терапевт длительность посткоронавирусный синдром
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