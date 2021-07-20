Отделение посольства Белоруссии в России переедет из Хабаровска во Владивосток

Хабаровск, 20 июля. Отделение белорусского посольства в РФ переедет из Хабаровска во Владивосток до 1 сентября. Переезд осуществляется из-за переноса столицы Дальневосточного федерального округа.

Известно, что переводятся два сотрудника, которые работают в отделении посольства Белоруссии. Планируется, что переезд дипмиссии произойдет до начала осени, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве сократит штат сотрудников в десять раз. Сови посты покинут сотрудники с российским паспортом. Как передавала НСН, после 1 августа в американском посольстве в РФ останется работать 120 человек. В дипмиссии уточнили, что посольство США в РФ перестанет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала.