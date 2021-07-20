Дочь Никиты Михалкова снимает сериал о наследнице династии кинематографистов

Москва, 20 июля. Актриса Надежда Михалкова приступила к съемкам своего перового сериала под названием «Номинация». Производством проекта она занимается вместе с сервисом Okko.

Главную роль сыграет сама Надежда Михалкова. Также в сериале снимется ее старшая сестра Анна Михалкова. Сюжет развернется вокруг наследниц известного кинематографиста Алексея Истомина. Младшая представительница династии Вера берется за халтуру — съемки заказного фильма. Неожиданно картина становится главной работой ее жизни. Веру отстраняют от работы, когда она дает дерзкое интервью, в котором критикует всю отечественную киноиндустрию.

На помощь девушке приходит ее мать, некогда популярная актриса Агафья Александровна. Супруга кинематографиста руководит фондом, который находится на пороге крупных финансовых неприятностей. Чтобы спасти организацию и семью, Агафья придумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять фильм для фонда на государственные деньги. Главную роль в картине должна сыграть сестра Веры — Татьяна, погрязшая в работе над плохими сериалами.

«Для Нади это первый сериал, как для режиссера, и он достаточно личный. Проект наполнен иронией и важными для режиссера смыслами — это взгляд на мир российского кинематографа и одновременно на семейные ценности», — рассказал продюсер сериала Данила Шарапов в беседе с журналистами.

Съемки дебютного сериала дочери Никиты Михалкова уже стартовали в Москве. Проект будет состоять из четырех эпизодов. Дата премьеры еще неизвестна, но релиз состоится на онлайн-платформе Okko.

Студия Никиты Михалкова «Тритэ» работает над фильмом о схватке отечественной подводной лодки с огромным морским чудищем. Генеральный директор компании Леонид Верещагин отметил, что проект находится на подготовительной стадии.