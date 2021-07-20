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Гонщик Александр Смоляр мечтает получить водительские права

  /   Обновлено: 20 июля 2021 20:11
Спорт
Гонщик Александр Смоляр мечтает получить водительские права
instagram.com  /  @alexsmolyar

Москва, 20 июля. Российский гонщик Александр Смоляр признался, что у него нет водительского удостоверения и личного автомобиля.

Смоляр является пилотом французской команды ART, которая выступает в классе машин «Формула-3». Российский гонщик занимает шестое место в общем зачете.

Хотя его карьера напрямую связана с автомобилями, 20-летний Смоляр только мечтает получить водительские права. Пока же его можно встретить на дорогах, но не в качестве водителя — пилот «Формулы-3» пользуется общественным транспортом.

«Желание получить права, безусловно, есть, так как я устал ездить на метро», — поделился гонщик в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Австрии. Ему удалось пройти лучший круг за 1 минуту и 3,72 секунды.

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