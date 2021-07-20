Болгары призвали врагов России запасаться памперсами после испытаний «Циркона»

София, 20 июля. Противникам России лучше запасаться памперсами после испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявили жители Болгарии.

Российские военные недавно провели испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Баренцева моря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что боеприпас был запущен с палубы фрегата «Адмирал Горшков», а его скорость превысила 8500 километров в час. Журналисты болгарского издания «Факти» рассмотрели эту новость в своей статье. Они напомнили, что еще в 2018 году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что такая ракета способна поразить цель на любом удалении, а из-за ее невероятной скорости и маневренности перехват боеприпаса попросту невозможен.

Читатели портала бурно отреагировали на эту публикацию, прокомментировав тестовый запуск гиперзвукового «Циркона». По их словам, противникам России стоит обеспокоиться из-за наличия у Москвы подобного мощного вооружения. Один из жителей Болгарии призвал врагов РФ запасаться памперсами после увиденного.

«Трепещите, несчастные, наращивайте производство памперсов!» — высказался один из комментаторов.

Россия жаждет мира и спокойствия, из-за чего Москва и вынуждена создавать такое оружие, чтобы никто даже не смел строить планы по нападению на РФ, заявили пользователи болгарского сегмента Сети. Они подчеркнули, что разработки нового вооружения не только повышают безопасность государства, но и создают дополнительные рабочие места, обеспечивая экономическое благополучие страны.

Ранее тестирование «Циркона» напугало жителей Японии. По их словам, при помощи такого вооружения Россия может устроить буквально Армагеддон. Они подчеркнули, что спасения от этой ракеты попросту нет, так как даже американская система противоракетной обороны Aegis не сможет ее перехватить.