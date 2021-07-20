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Время реформ: минфин ЦАР подтвердил готовность реструктуризировать национальную экономику
Весь мир
Время реформ: минфин ЦАР подтвердил готовность реструктуризировать национальную экономику
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Банги, 20 июля. Представители Министерства финансов ЦАР встретились с членом Всемирного банка (ВБ) и обменялись мнениями касательно будущего республики.

Стороны заявили о необходимости активизации совместных усилий по реструктуризации экономики африканской страны, а также в потребности создания дополнительных рабочих мест.

Сотрудник ВБ рассказал про важность цифровизации различных государственных служб и осуществления специальных программ, направленных на восстановление инфраструктуры, которая пострадала в результате активизации боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

Не так давно бандформирования терроризировали мирное население ЦАР. Однако, обученные российскими инструкторами бойцы национальной армии (FACA) в считаные месяцы разгромили основные силы конгломерата группировок.

На данный момент в страну возвращается мирная жизнь, центральноафриканское правительство проводит ряд важных реформ, которые необходимы для восстановления экономики и решения гуманитарного кризиса. Например, недавно министр экономики и планирования ЦАР Феликс Молуа посетил населенный пункт Ндангала, чтобы проинспектировать этапы осуществления программ по механизации выращивания кукурузы.

Также глава Минтуризма Винсент Мария Лионель Дженнифер Сараива-Янзер выразила готовность популяризировать местные центральноафриканские достопримечательности.

«Наш флагманский проект — повышение популярности достопримечательностей рядом с Банги, чтобы туризм потреблялся на местном уровне. Мы должны проводить там время вместе с нашими детьми. У нас также есть работа по повышению осведомленности жителей Центральноафриканской Республики о возможностях путешествий внутри страны», — объяснила она.

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финансы цар
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