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Политолог Мартынов раскрыл суть решения о назначении кураторов в федеральных округах
Политика
Политолог Мартынов раскрыл суть решения о назначении кураторов в федеральных округах
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 20 июля. Назначение кураторов в федеральных округах поможет российскому правительству эффективнее решать региональные проблемы, уверен политолог Алексей Мартынов.

Кабмин РФ распределил вице-премьеров на посты кураторов в федеральных округах. Политолог Мартынов убежден, что такое решение созрело давно, и этот шаг поможет подробнее узнать о жизни и проблемах регионов.

«Делается это все прежде всего для того, чтобы четче чувствовать события, которые происходят в регионе, а также оперативнее их решать», — сказал Алексей Мартынов в беседе с Life.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что кураторы от правительства не будут брать на себя функции полпредов президента в округах. Многие политологи также поддержали организационные перестановки, передавала НСН.

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россия мартынов кураторство
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