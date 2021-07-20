Политолог Мартынов раскрыл суть решения о назначении кураторов в федеральных округах

Москва, 20 июля. Назначение кураторов в федеральных округах поможет российскому правительству эффективнее решать региональные проблемы, уверен политолог Алексей Мартынов.

Кабмин РФ распределил вице-премьеров на посты кураторов в федеральных округах. Политолог Мартынов убежден, что такое решение созрело давно, и этот шаг поможет подробнее узнать о жизни и проблемах регионов.

«Делается это все прежде всего для того, чтобы четче чувствовать события, которые происходят в регионе, а также оперативнее их решать», — сказал Алексей Мартынов в беседе с Life.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что кураторы от правительства не будут брать на себя функции полпредов президента в округах. Многие политологи также поддержали организационные перестановки, передавала НСН.