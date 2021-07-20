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Основой сиквела «Района №9» станет тема из истории США
Общество
Основой сиквела «Района №9» станет тема из истории США
Кадр из фильма «Район №9»

Претория, 20 июля. Южноафриканский и канадский режиссер Нил Бломкамп рассказал о сиквеле своего фильма «Район №9», вышедшего на экраны в 2009 году.

Еще несколько месяцев назад стало известно, что кинематографист пишет сценарий для второй части, однако только сейчас он поделился подробностями. По словам Бломкампа, сиквел «Района №9» будет основан на теме из истории США. В первой части создатель ленты вдохновлялся происходящим в ЮАР.

Режиссер рассказал в интервью IGN, что на поиск хорошей идеи для нового фильма у него ушло десять лет. Кинематографист отказался уточнять, о каком периоде истории США идет речь. При этом он добавил, что новый сюжет идеально впишется во вселенную ленты, пишет «Культуромания».

Нил Бломкамп работал над фильмом «Чужой-5», который так и не вышел. Художник, тоже трудившийся над лентой, публиковал концепт-арты по отмененной кинокартине.

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фильм бломкамп район 9
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