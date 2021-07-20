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Названо количество авиатехники, задействованной в летных выступлениях на МАКС-2021
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Названо количество авиатехники, задействованной в летных выступлениях на МАКС-2021

  /   Обновлено: 20 июля 2021 20:05
Армия
Названо количество авиатехники, задействованной в летных выступлениях на МАКС-2021
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Жуковский, 20 июля. Программа демонстрационных полетов Международного авиационно-космического салона (МАКС) — 2021 предполагает участие свыше 80 самолетов и вертолетов.

Как рассказали ТАСС организаторы авиационной выставки, с 21 по 25 июля авиасалон будет открыт для всех желающих.

«Продолжительность демонстрационной программы в любой из дней публичного посещения ожидается не менее трех часов, всего в летной программе в рамках одиночного и группового пилотажа будут задействованы около 80 воздушных судов», — указали представители дирекции мероприятия.

При этом они отметили, что в предыдущие годы для посетителей были открыты только последние три дня, когда остальные назывались «днями специалистов».

Ранее ФАН показал прямую трансляцию с открытия МАКС-2021, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

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авиасалон пилотаж летная программа МАКС-2021
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