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Гигантский поп-ит сделали в Туле
Общество
Гигантский поп-ит сделали в Туле
Prt Scr youtube.com  /  ТойХаус TV

Тула, 20 июля. Новое оригинальное место для интересных фотографий появилось в Туле. На территории популярного общественного пространства открылся арт-объект, посвященный поп-ит.

Захватившая молодежь игрушка-антистресс выполнена из бетона. Поэтому использовать такой поп-ит по прямому назначению не удастся. Зато можно сделать забавные фото.

«Основная концепция нашего поп-ита заключается в бессмысленности, которой иногда так не хватает в мире, где все должно быть полезным, строгим и рациональным», — рассказали об идее создатели арт-объекта.

Гигантский поп-ит сделали в Туле
Pr Scr vk.com  / Творческий индустриальный кластер «Октава»

Новый объект в общественном пространстве пользуется вниманием. Правда, посетители сожалеют о невозможности нажать на полусферы, чтобы те лопнули.

Ранее ФАН сообщал о необычном способе спастись от жары в Туле. Местная жительница устроилась в надувном бассейне прямо на центральной площади.

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