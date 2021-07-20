Гигантский поп-ит сделали в Туле

Тула, 20 июля. Новое оригинальное место для интересных фотографий появилось в Туле. На территории популярного общественного пространства открылся арт-объект, посвященный поп-ит.

Захватившая молодежь игрушка-антистресс выполнена из бетона. Поэтому использовать такой поп-ит по прямому назначению не удастся. Зато можно сделать забавные фото.

«Основная концепция нашего поп-ита заключается в бессмысленности, которой иногда так не хватает в мире, где все должно быть полезным, строгим и рациональным», — рассказали об идее создатели арт-объекта.

Pr Scr vk.com / Творческий индустриальный кластер «Октава»

Новый объект в общественном пространстве пользуется вниманием. Правда, посетители сожалеют о невозможности нажать на полусферы, чтобы те лопнули.

Ранее ФАН сообщал о необычном способе спастись от жары в Туле. Местная жительница устроилась в надувном бассейне прямо на центральной площади.