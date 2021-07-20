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Ростех представит десятки новинок в сфере авиации на МАКС-2021

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:55
Армия
Ростех представит десятки новинок в сфере авиации на МАКС-2021
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Москва, 20 июля. Госкорпорация «Ростех» покажет несколько десятков новинок в сфере авиации на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Согласно информации в пресс-службе Ростеха, в число новейших образцов войдут самолеты, вертолеты, БПЛА, авиационные боеприпасы, силовые установки, вспомогательное оборудование и многое другое.

Также посетители наверняка заинтересуются натуральными образцами авиатехники, выставленными под открытым небом. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, всего предприятие продемонстрирует около 500 различных экспонатов, 50 из которых будут впервые показаны широкой публике.

Ранее глава Ростеха озвучил стоимость однодвигательного истребителя Checkmate. Он заявил, что новинка российского авиапрома оценивается в 25–30 млн долларов.

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ростех авиация МАКС-2021
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