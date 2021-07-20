Президент Анголы завершил вакцинацию от коронавируса «Спутником V»

Луанда, 20 июля. Вторую прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» поставил президент Анголы Жуан Лоренсу.

Глава государства и его супруга Диаш Лоренсу получили первый компонент препарата 13 мая. Вместе с ними процедуру прошли вице-президент Анголы, его жена и другие представители политического истеблишмента страны.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили почти в 70 государствах по всему миру. Некоторые страны начали производство препарата на своих территориях. Многие политики прошли вакцинацию от COVID-19 с использованием российской разработки.