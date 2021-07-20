Amazon ведет фальшивые съемки сериала по «Властелину колец»

Москва, 20 июля. Amazon пытается сохранить в секрете проект по роману «Властелин колец». Продюсеры даже собрали фальшивую съемочную команды, которая снимает ложные сцены об истории Средиземья.

Создатели сериала по легендарному роману английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» с начала запуска производства делают все возможно, чтобы не допустить утечки информации о проекте. Даже о сюжете продюсеры стараются говорить очень расплывчато.

Известно, что события в сериале развернуться за 3 тыс. лет до обнаружения Кольца Всевластья. Инсайдеры сообщили, что фанаты могут увидеть даже частичную экранизацию «Сильмариллиона», поскольку Amazon приобрела права на некоторые отрывки из книги.

Родственники Толкиена, как сообщается, уже ознакомились со сценарием и остались им очень довольны. На просторах Сети появились несколько снимков со съемочной площадки, однако они могут быть фейковыми. Amazon собрала фальшивую команду, которая снимает сцены в ложных декорациях.

Такой конспирации, кажется, не было за всю историю кино. Несмотря на скрытность, некоторые детали производства, все же изредка появляются. Так, СМИ сообщили, что основная часть съемок уже завершилась. Новый сериал по «Властелину колец» может выйти уже в следующем году. Кроме того, тренд на расовое разнообразие коснулся даже жителей Шира — в проекте появятся темнокожие предшественники хоббитов.

Пока Amazon работает над новым сериалом о Средиземье фанаты могут насладиться культовой трилогией «Властелин колец» Питера Джексона. Недавно британские актеры Доминик Монаган и Билли Бойд рассказали о сцене, которая едва не вошла в кинотрилогию в качестве шутки.